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Правительство не будет отменять пошлину на экспорт подсолнечника - РИА Новости, 15.06.2023
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16:14 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/poshlina-1878381652.html
Правительство не будет отменять пошлину на экспорт подсолнечника
Правительство не будет отменять пошлину на экспорт подсолнечника - РИА Новости, 15.06.2023
Правительство не будет отменять пошлину на экспорт подсолнечника
Квоты на экспорт аграрной продукции и вывозные пошлины не являются популярным инструментом у аграриев, но позволяют избежать продовольственной инфляции в РФ,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:14
2023-06-15T16:14
пмэф-2023
россия
экономика
виктория абрамченко
госдума рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Квоты на экспорт аграрной продукции и вывозные пошлины не являются популярным инструментом у аграриев, но позволяют избежать продовольственной инфляции в РФ, поэтому государство их не отменяет – в частности, не планируется отменять после августа пошлину на экспорт подсолнечника, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. "В РФ впервые в апреле была зафиксирована в еврозоне продовольственная дефляция. Это благодаря тем мерам, которые мы предпринимаем. Да, это непопулярные решения – квотировать экспорт и устанавливать пошлины. Но это работает на ценах внутри страны. Поэтому мы не отменяем пошлины, мы только донастраиваем этот инструмент в диалоге с бизнесом", - сказала Абрамченко в кулуарах ПМЭФ. Журналисты уточнили: таким образом, правительство не планирует отменять и пошлину на экспорт подсолнечника? "Да", - ответила вице-премьер. Пошлина на вывоз подсолнечника с 1 июля 2021 по 31 августа 2022 года составляла 50%, но не менее чем 320 долларов за тонну. Затем ее действие было продлено до 31 августа 2023 года. Комитет Госдумы по аграрным вопросам в конце марта направил вице-премьеру письмо с просьбой о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник в связи с резким снижением цен в РФ на эту сельхозкультуру. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/iran-1878371576.html
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россия, экономика, виктория абрамченко, госдума рф
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Госдума РФ
Правительство не будет отменять пошлину на экспорт подсолнечника

Правительство не будет отменять пошлину на экспорт подсолнечника после 31 августа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦветение подсолнечника
Цветение подсолнечника - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цветение подсолнечника. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Квоты на экспорт аграрной продукции и вывозные пошлины не являются популярным инструментом у аграриев, но позволяют избежать продовольственной инфляции в РФ, поэтому государство их не отменяет – в частности, не планируется отменять после августа пошлину на экспорт подсолнечника, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"В РФ впервые в апреле была зафиксирована в еврозоне продовольственная дефляция. Это благодаря тем мерам, которые мы предпринимаем. Да, это непопулярные решения – квотировать экспорт и устанавливать пошлины. Но это работает на ценах внутри страны. Поэтому мы не отменяем пошлины, мы только донастраиваем этот инструмент в диалоге с бизнесом", - сказала Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.
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Журналисты уточнили: таким образом, правительство не планирует отменять и пошлину на экспорт подсолнечника? "Да", - ответила вице-премьер.
Пошлина на вывоз подсолнечника с 1 июля 2021 по 31 августа 2022 года составляла 50%, но не менее чем 320 долларов за тонну. Затем ее действие было продлено до 31 августа 2023 года.
Комитет Госдумы по аграрным вопросам в конце марта направил вице-премьеру письмо с просьбой о временной отмене экспортной пошлины на подсолнечник в связи с резким снижением цен в РФ на эту сельхозкультуру.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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