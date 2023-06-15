https://ria.ru/20230615/politika-1878367832.html

В ЕС допустили усиление мер против Косово за нежелание деэскалации

В ЕС допустили усиление мер против Косово за нежелание деэскалации - РИА Новости, 15.06.2023

В ЕС допустили усиление мер против Косово за нежелание деэскалации

ЕС согласовал определенные меры против самопровозглашенного Косово в качестве реакции на продолжающуюся эскалацию в регионе, а также в качестве инструмента,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:33

2023-06-15T15:33

2023-06-15T15:35

в мире

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сербия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ЕС согласовал определенные меры против самопровозглашенного Косово в качестве реакции на продолжающуюся эскалацию в регионе, а также в качестве инструмента, чтобы продемонстрировать серьезную настроенность Евросоюза в ожиданиях по деэскалации, эти меры могут быть усилены, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Накануне Стано сообщил, что ЕС намерен ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации. "Это не санкции и не ограничительные меры... Сейчас речь идет о некоторых мерах-инструментах, чтобы показать, что мы серьезно настроены в наших ожиданиях по деэскалации, а также в отношении нашей реакции, если такая деэскалация не происходит… Эти меры временные, они могут быть усилены или отменены. Они включают приостановку визитов, заседаний комитетов, запланированных мероприятий, а также нашего финансового сотрудничества с Косово", - пояснил представитель внешней службы ЕС. Он отказался прокомментировать вопрос о том, могут ли такие меры включить приостановку соглашения о смягчении визового режима с Косово, которое должно начать действовать с января 2024 года. "Я не хочу вдаваться в детали, наши партнеры в Косово осведомлены о том, что мы думаем, и о наших ожиданиях", - ответил Стано. Он также добавил, что в ЕС "все еще ждут от (премьера самопровозглашенного Косово Альбина) Курти реализации необходимых шагов для деэскалации".

https://radiosputnik.ria.ru/20230614/serbiya-1878141169.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877698270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, косово, сербия, евросоюз