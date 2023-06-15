https://ria.ru/20230615/pokazateli-1878387300.html

ВЭБ.РФ выявил три ключевых показателя благополучия россиян

ВЭБ.РФ выявил три ключевых показателя благополучия россиян - РИА Новости, 15.06.2023

ВЭБ.РФ выявил три ключевых показателя благополучия россиян

Медицинское обслуживание, работа и жилье – такие показатели российская семья считает базовыми основами благополучия. Это следует из проведенного в 2023 году... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:32

2023-06-15T16:32

2023-06-15T17:12

пмэф 2023

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Медицинское обслуживание, работа и жилье – такие показатели российская семья считает базовыми основами благополучия. Это следует из проведенного в 2023 году исследования ВЭБ.РФ, заявил в ходе ПМЭФ главный управляющий директор корпорации Андрей Самохин.По его словам, качественные перемены произошли как в быте российской семьи и, как следствие, изменилось восприятие и оценка качества жизни."Если, например, посмотреть на 20 лет назад, то уровень доступности жилья на одного человека был фактически меньше одной комнаты, меньше десяти квадратных метров. Сейчас показатели достаточно высокие. В 2022 году в России произошел бум, и было введено рекордное количество метров жилья. Они превышают многие азиатские страны — 30 квадратных метров на одного человека. И в 77% городов России выросли и уровень качества жизни и его оценки гражданами", - заявил Самохин в рамках дискуссии ""Человек благополучный" – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны".Полученные данные лягут в основу обновления Индекса качества жизни в российских городах. Как сообщил Самохин, в 2023 индекс будет обновлен: география вырастет до 200 городов, количество показателей – до 350. Корпорация использует показатели индекса как один из инструментов оценки инвестиционного деятельности, с его помощью анализируется влияние на благополучие граждан от проектов ВЭБа.Помощник президента Максим Орешкин заявил в рамках ПМЭФ, что государство поддерживает такой аналитический подход, он позволяет не только оценивать, но и повышать эффективность госинвестиций для их главного получателя – семьи."В этом плане те аналитические инструменты, которые в том числе делает ВЭБ, очень помогают, потому что они позволяют городам сравнивать себя друг с другом. Если кто-то видит, что у него по какому-то показателю низкая оценка, а соседний город имеет более высокую оценку, то управленческая команда из одного города может поехать в этот город и посмотреть, что отличается, какие меры реализуются, какие программы, может быть что-то нужно скорректировать для того, чтобы подтянуться к своим соседям. Эти индексы помогают усиливать горизонтальный обмен, потому что понятно, на что опираться, у кого в первую очередь спрашивать, и понимать где самые слабые места. Поэтому это очень, очень важная работа", - сказал Орешкин, слова которого приводит пресс-служба ВЭБ.РФ.В ВЭБе заявили, что Индекс будет и дальше развиваться, и будет дополняться новыми показателями. В качестве примера он привел метрику "Ощущение здоровья". Она позволяет оценить, как себя чувствует человек, из счётных показателей - таких, как доступность медицинской инфраструктуры и доступность современной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230614/sotrudnichestvo-1878160143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вэб.рф (вэб)