https://ria.ru/20230615/pogoda-1878219364.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 15.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидают жителей столицы в четверг, этот день может стать самым теплым с начала года, сообщил в своем... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:24
2023-06-15T08:24
2023-06-15T08:24
общество
михаил леус
москва
погода
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидают жителей столицы в четверг, этот день может стать самым теплым с начала года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в четверг синоптическая ситуация в атмосфере над столице изменится мало, и регион останется под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. "При переменной облачности вновь, уже десятый день подряд, обойдётся без дождей, а температура воздуха продолжит расти. Температура воздуха плюс 26-28 градусов, по области плюс 24-29 градусов - с такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года", - написал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20230614/pogoda-1878025326.html
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общество, михаил леус, москва, погода
Общество, Михаил Леус, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в четверг