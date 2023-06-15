https://ria.ru/20230615/pogoda-1878219364.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 15.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидают жителей столицы в четверг, этот день может стать самым теплым с начала года, сообщил в своем... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:24

2023-06-15T08:24

2023-06-15T08:24

общество

михаил леус

москва

погода

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидают жителей столицы в четверг, этот день может стать самым теплым с начала года, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в четверг синоптическая ситуация в атмосфере над столице изменится мало, и регион останется под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. "При переменной облачности вновь, уже десятый день подряд, обойдётся без дождей, а температура воздуха продолжит расти. Температура воздуха плюс 26-28 градусов, по области плюс 24-29 градусов - с такими показателями сегодняшний день станет самым теплым с начала года", - написал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20230614/pogoda-1878025326.html

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общество, михаил леус, москва, погода