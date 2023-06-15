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Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5% - РИА Новости, 15.06.2023
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Новости Подмосковья
 
21:57 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878483392.html
Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5%
Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5% - РИА Новости, 15.06.2023
Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5%
Промышленность Подмосковья на данный момент показывает рост в районе 5%, несмотря на удар, который санкции нанесли по логистике, заявил губернатор региона... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:57
2023-06-15T21:57
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Промышленность Подмосковья на данный момент показывает рост в районе 5%, несмотря на удар, который санкции нанесли по логистике, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, отвечая на вопрос, какой будет по итогам года рост регионального валового продукта. "Нужно дождаться окончания года. У нас же в России говорят, по осени считаем. Все-таки бюджет чуть больше. Но пока все равно ваш вопрос мне понятен. Пока наша промышленность показывает рост. Это где-то в районе 5%. Это хорошо. Потому что серьезный удар был нанесен по логистике. И ей нужно время адаптироваться... Поэтому мы рост бюджета видим за первые 5 месяцев неплохой. Но с удовольствием встречусь с вами по окончании года и подведем итоги", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Артем Смирнов
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф 2023
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), ПМЭФ 2023

Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5%

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Промышленность Подмосковья на данный момент показывает рост в районе 5%, несмотря на удар, который санкции нанесли по логистике, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, отвечая на вопрос, какой будет по итогам года рост регионального валового продукта.
"Нужно дождаться окончания года. У нас же в России говорят, по осени считаем. Все-таки бюджет чуть больше. Но пока все равно ваш вопрос мне понятен. Пока наша промышленность показывает рост. Это где-то в районе 5%. Это хорошо. Потому что серьезный удар был нанесен по логистике. И ей нужно время адаптироваться... Поэтому мы рост бюджета видим за первые 5 месяцев неплохой. Но с удовольствием встречусь с вами по окончании года и подведем итоги", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
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Подмосковье создаст с Белоруссией предприятие машиностроения за 10 млрд руб
Вчера, 21:55
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ПМЭФ 2023
 
 
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