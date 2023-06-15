https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878483392.html

Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5%

Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5% - РИА Новости, 15.06.2023

Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5%

Промышленность Подмосковья на данный момент показывает рост в районе 5%, несмотря на удар, который санкции нанесли по логистике, заявил губернатор региона... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:57

2023-06-15T21:57

2023-06-15T21:57

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Промышленность Подмосковья на данный момент показывает рост в районе 5%, несмотря на удар, который санкции нанесли по логистике, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, отвечая на вопрос, какой будет по итогам года рост регионального валового продукта. "Нужно дождаться окончания года. У нас же в России говорят, по осени считаем. Все-таки бюджет чуть больше. Но пока все равно ваш вопрос мне понятен. Пока наша промышленность показывает рост. Это где-то в районе 5%. Это хорошо. Потому что серьезный удар был нанесен по логистике. И ей нужно время адаптироваться... Поэтому мы рост бюджета видим за первые 5 месяцев неплохой. Но с удовольствием встречусь с вами по окончании года и подведем итоги", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482996.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф 2023