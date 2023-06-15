https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878483392.html
Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5%
Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5% - РИА Новости, 15.06.2023
Воробьев: промышленность Подмосковья показывает рост в районе 5%
Промышленность Подмосковья на данный момент показывает рост в районе 5%, несмотря на удар, который санкции нанесли по логистике, заявил губернатор региона... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:57
2023-06-15T21:57
2023-06-15T21:57
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Промышленность Подмосковья на данный момент показывает рост в районе 5%, несмотря на удар, который санкции нанесли по логистике, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, отвечая на вопрос, какой будет по итогам года рост регионального валового продукта. "Нужно дождаться окончания года. У нас же в России говорят, по осени считаем. Все-таки бюджет чуть больше. Но пока все равно ваш вопрос мне понятен. Пока наша промышленность показывает рост. Это где-то в районе 5%. Это хорошо. Потому что серьезный удар был нанесен по логистике. И ей нужно время адаптироваться... Поэтому мы рост бюджета видим за первые 5 месяцев неплохой. Но с удовольствием встречусь с вами по окончании года и подведем итоги", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф 2023
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), ПМЭФ 2023