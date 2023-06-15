https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482364.html
Воробьев: в Московской области принимается бюджет с дефицитом
Воробьев: в Московской области принимается бюджет с дефицитом - РИА Новости, 15.06.2023
Воробьев: в Московской области принимается бюджет с дефицитом
Чаще всего в Московской области принимается бюджет с дефицитом, так как регион очень быстро растет и является самым быстрорастущим в России, заявил губернатор... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:51
2023-06-15T21:51
2023-06-15T21:51
новости подмосковья
андрей воробьев
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московская область (подмосковье)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Чаще всего в Московской области принимается бюджет с дефицитом, так как регион очень быстро растет и является самым быстрорастущим в России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Развивающаяся система, она чаще всего предполагает дефицитный бюджет, потому что когда ты развиваешься, каждый следующий год ты видишь рост, и это оправдано... Поэтому чаще всего у нас принимается бюджет с дефицитом, потому что мы еще растем очень быстро. Быстрее всех в стране по количеству растет Московская область", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, пмэф 2023, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, ПМЭФ 2023, Московская область (Подмосковье)