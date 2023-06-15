https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482364.html

Воробьев: в Московской области принимается бюджет с дефицитом

Воробьев: в Московской области принимается бюджет с дефицитом - РИА Новости, 15.06.2023

Воробьев: в Московской области принимается бюджет с дефицитом

Чаще всего в Московской области принимается бюджет с дефицитом, так как регион очень быстро растет и является самым быстрорастущим в России, заявил губернатор... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:51

2023-06-15T21:51

2023-06-15T21:51

новости подмосковья

андрей воробьев

пмэф 2023

московская область (подмосковье)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Чаще всего в Московской области принимается бюджет с дефицитом, так как регион очень быстро растет и является самым быстрорастущим в России, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Развивающаяся система, она чаще всего предполагает дефицитный бюджет, потому что когда ты развиваешься, каждый следующий год ты видишь рост, и это оправдано... Поэтому чаще всего у нас принимается бюджет с дефицитом, потому что мы еще растем очень быстро. Быстрее всех в стране по количеству растет Московская область", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878482103.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, пмэф 2023, московская область (подмосковье)