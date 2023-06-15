https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878478017.html
Воробьев: Подмосковье сопровождает необходимую помощь семьям участников СВО
Воробьев: Подмосковье сопровождает необходимую помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 15.06.2023
Воробьев: Подмосковье сопровождает необходимую помощь семьям участников СВО
Информация о количестве семей участников спецоперации, которые нуждаются в поддержке есть в Подмосковье, регион сопровождает всю необходимую помощь, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:17
2023-06-15T21:17
2023-06-15T21:17
новости подмосковья
андрей воробьев
красногорск
московская область (подмосковье)
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Информация о количестве семей участников спецоперации, которые нуждаются в поддержке есть в Подмосковье, регион сопровождает всю необходимую помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Но есть вещи, которые невозможно предусмотреть в жизни каждой семьи, и государственный фонд, который создал президент, - "Защитников Отечества", он как раз направлен на то, чтобы обеспечивать и помогать в части всего того, что предусмотрено, но гораздо больше того, что в чем нуждается семья. Может быть, это ремонт дома, может быть это какая-то нештатная ситуация и наши центры, которые созданы и в Красногорске и в каждом городе Московской области как раз именно этим занимаются. Мы знаем, какое количество семей нуждается в помощи и сопровождаем все, что с этим связано", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. По его словам, помощь семьям оказывается так, чтобы они почувствовали заботу, для этого есть указы, нормативные акты, система различных выплат. "Наши волонтеры и дети в том числе участвуют в акции доброе дело, это очень важное мероприятие, которое позволяет нам быть в постоянном диалоге с ребятами, которые находятся на передовой. Важно, чтобы во времени этой чуткости помощи не становилось меньше. Поэтому мы стараемся подобрать в центры поддержки людей очень неравнодушных и думаю, что у нас это получается", - заключил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878450096.html
красногорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6da770cdb32b0927d2debb06f7a5a1d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), пмэф 2023
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Красногорск, Московская область (Подмосковье), ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Информация о количестве семей участников спецоперации, которые нуждаются в поддержке есть в Подмосковье, регион сопровождает всю необходимую помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Но есть вещи, которые невозможно предусмотреть в жизни каждой семьи, и государственный фонд, который создал президент, - "Защитников Отечества", он как раз направлен на то, чтобы обеспечивать и помогать в части всего того, что предусмотрено, но гораздо больше того, что в чем нуждается семья. Может быть, это ремонт дома, может быть это какая-то нештатная ситуация и наши центры, которые созданы и в Красногорске
и в каждом городе Московской области как раз именно этим занимаются. Мы знаем, какое количество семей нуждается в помощи и сопровождаем все, что с этим связано", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года
По его словам, помощь семьям оказывается так, чтобы они почувствовали заботу, для этого есть указы, нормативные акты, система различных выплат.
"Наши волонтеры и дети в том числе участвуют в акции доброе дело, это очень важное мероприятие, которое позволяет нам быть в постоянном диалоге с ребятами, которые находятся на передовой. Важно, чтобы во времени этой чуткости помощи не становилось меньше. Поэтому мы стараемся подобрать в центры поддержки людей очень неравнодушных и думаю, что у нас это получается", - заключил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.