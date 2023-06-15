https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878478017.html

Воробьев: Подмосковье сопровождает необходимую помощь семьям участников СВО

Воробьев: Подмосковье сопровождает необходимую помощь семьям участников СВО - РИА Новости, 15.06.2023

Воробьев: Подмосковье сопровождает необходимую помощь семьям участников СВО

Информация о количестве семей участников спецоперации, которые нуждаются в поддержке есть в Подмосковье, регион сопровождает всю необходимую помощь, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:17

2023-06-15T21:17

2023-06-15T21:17

новости подмосковья

андрей воробьев

красногорск

московская область (подмосковье)

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Информация о количестве семей участников спецоперации, которые нуждаются в поддержке есть в Подмосковье, регион сопровождает всю необходимую помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Но есть вещи, которые невозможно предусмотреть в жизни каждой семьи, и государственный фонд, который создал президент, - "Защитников Отечества", он как раз направлен на то, чтобы обеспечивать и помогать в части всего того, что предусмотрено, но гораздо больше того, что в чем нуждается семья. Может быть, это ремонт дома, может быть это какая-то нештатная ситуация и наши центры, которые созданы и в Красногорске и в каждом городе Московской области как раз именно этим занимаются. Мы знаем, какое количество семей нуждается в помощи и сопровождаем все, что с этим связано", - сказал Воробьев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. По его словам, помощь семьям оказывается так, чтобы они почувствовали заботу, для этого есть указы, нормативные акты, система различных выплат. "Наши волонтеры и дети в том числе участвуют в акции доброе дело, это очень важное мероприятие, которое позволяет нам быть в постоянном диалоге с ребятами, которые находятся на передовой. Важно, чтобы во времени этой чуткости помощи не становилось меньше. Поэтому мы стараемся подобрать в центры поддержки людей очень неравнодушных и думаю, что у нас это получается", - заключил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878450096.html

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Артем Смирнов

андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), пмэф 2023