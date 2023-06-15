Китайская компания откроет в МО завод по производству субстанций от тромбов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Китайская компания по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, построит в Воскресенске завод уже через шесть месяцев, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с соучредителем ООО "Северный океан" Ван Юнцином на площадке ПМЭФ – 2023.
"У нас в Подмосковье работает более 90 фармацевтических компаний, каждая четвертая таблетка в стране производится в Московской области. Сегодня фарма - это одна из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Нам, со своей стороны, важно обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарств, но и субстанций. У нас уже реализует серьезные проекты Индия, теперь к нам заходит Китай. Подписание соглашения с компанией "Северный океан" позволит уже через полгода запустить в Воскресенске новый завод. Предприятие будет производить субстанцию гепарина натрия – активное вещество, которое препятствует образованию тромбов", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, объем инвестиций в предприятие составит один миллиард рублей, будет создано 200 рабочих мест. Проект станет крупнейшей в России частной программой из Китая и позволит компенсировать потребность нашей страны в ценной фармакологической субстанции, основным поставщиком которой сейчас является Поднебесная.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.