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Китайская компания откроет в МО завод по производству субстанций от тромбов - РИА Новости, 15.06.2023
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Новости Подмосковья
 
20:31 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878467942.html
Китайская компания откроет в МО завод по производству субстанций от тромбов
Китайская компания откроет в МО завод по производству субстанций от тромбов - РИА Новости, 15.06.2023
Китайская компания откроет в МО завод по производству субстанций от тромбов
Китайская компания по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:31
2023-06-15T20:31
новости подмосковья
китай
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
воскресенск
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Китайская компания по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, построит в Воскресенске завод уже через шесть месяцев, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с соучредителем ООО "Северный океан" Ван Юнцином на площадке ПМЭФ – 2023. "У нас в Подмосковье работает более 90 фармацевтических компаний, каждая четвертая таблетка в стране производится в Московской области. Сегодня фарма - это одна из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Нам, со своей стороны, важно обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарств, но и субстанций. У нас уже реализует серьезные проекты Индия, теперь к нам заходит Китай. Подписание соглашения с компанией "Северный океан" позволит уже через полгода запустить в Воскресенске новый завод. Предприятие будет производить субстанцию гепарина натрия – активное вещество, которое препятствует образованию тромбов", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, объем инвестиций в предприятие составит один миллиард рублей, будет создано 200 рабочих мест. Проект станет крупнейшей в России частной программой из Китая и позволит компенсировать потребность нашей страны в ценной фармакологической субстанции, основным поставщиком которой сейчас является Поднебесная. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/vorobev-1878463733.html
китай
московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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китай, московская область (подмосковье), андрей воробьев, воскресенск
Новости Подмосковья, Китай, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Воскресенск

Китайская компания откроет в МО завод по производству субстанций от тромбов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Китайская компания по производству фармацевтической субстанции гепарина натрия, которая используется при изготовлении препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, построит в Воскресенске завод уже через шесть месяцев, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с соучредителем ООО "Северный океан" Ван Юнцином на площадке ПМЭФ – 2023.
"У нас в Подмосковье работает более 90 фармацевтических компаний, каждая четвертая таблетка в стране производится в Московской области. Сегодня фарма - это одна из самых привлекательных отраслей для инвесторов. Нам, со своей стороны, важно обеспечить импортозамещение не только в части готовых лекарств, но и субстанций. У нас уже реализует серьезные проекты Индия, теперь к нам заходит Китай. Подписание соглашения с компанией "Северный океан" позволит уже через полгода запустить в Воскресенске новый завод. Предприятие будет производить субстанцию гепарина натрия – активное вещество, которое препятствует образованию тромбов", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ПМЭФ-2023
Воробьев: большой вопрос, выиграли ли от этого Америка или европейцы
Вчера, 20:22
По данным ведомства, объем инвестиций в предприятие составит один миллиард рублей, будет создано 200 рабочих мест. Проект станет крупнейшей в России частной программой из Китая и позволит компенсировать потребность нашей страны в ценной фармакологической субстанции, основным поставщиком которой сейчас является Поднебесная.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Новости ПодмосковьяКитайМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевВоскресенск
 
 
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