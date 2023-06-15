https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878467513.html
Два комплекса по производству и хранению СПГ построят в Подмосковье
Два комплекса по производству и хранению СПГ построят в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2023
Два комплекса по производству и хранению СПГ построят в Подмосковье
Два комплекса для производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ) построят в Подмосковье - комплекс в Шатуре начнет работать в 2025 году, а в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:29
2023-06-15T20:29
2023-06-15T20:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
шатура
солнечногорск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Два комплекса для производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ) построят в Подмосковье - комплекс в Шатуре начнет работать в 2025 году, а в Солнечногорске - в 2026 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с председателем совета директоров "Газпром СПГ Технологии" Алексеем Кахидзе на площадке ПМЭФ-2023. "Сегодня заключили еще одно соглашение – о производстве сжиженного природного газа. Первый комплекс мощностью 25 тысяч тонн в год начнет работать в Шатуре в 2025 году и сможет обеспечивать газом ближайшие населенные пункты, где нет источников газоснабжения", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "А через год, в 2026-м, в Солнечногорске начнет работу СПГ-кластер мощностью 7 тонн в час, где тоже будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ. Кроме того, там появится сопутствующая сервисная и логистическая инфраструктура", - добавил губернатор Московской области.Уточняется, что, помимо комплекса по производству, хранению и отгрузке газа, в Солнечногорске сделают зону комплектации технологического оборудования, объекты производства и потребления сжиженного природного газа, логистический комплекс, сервисный центр обслуживания автомобилей, использующих компримированный природный газ и СПГ в качестве моторного топлива, а также автозаправочный комплекс с электрозарядными станциями, криогенную топливозаправочную и автомобильную газонаполнительную компрессорную станции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/vorobev-1878463733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), шатура, солнечногорск, пмэф 2023
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Шатура, Солнечногорск, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Два комплекса для производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ) построят в Подмосковье - комплекс в Шатуре начнет работать в 2025 году, а в Солнечногорске - в 2026 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с председателем совета директоров "Газпром СПГ Технологии" Алексеем Кахидзе на площадке ПМЭФ-2023.
"Сегодня заключили еще одно соглашение – о производстве сжиженного природного газа. Первый комплекс мощностью 25 тысяч тонн в год начнет работать в Шатуре в 2025 году и сможет обеспечивать газом ближайшие населенные пункты, где нет источников газоснабжения", - отметил Воробьев
, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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"А через год, в 2026-м, в Солнечногорске начнет работу СПГ-кластер мощностью 7 тонн в час, где тоже будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ. Кроме того, там появится сопутствующая сервисная и логистическая инфраструктура", - добавил губернатор Московской области.
Уточняется, что, помимо комплекса по производству, хранению и отгрузке газа, в Солнечногорске сделают зону комплектации технологического оборудования, объекты производства и потребления сжиженного природного газа, логистический комплекс, сервисный центр обслуживания автомобилей, использующих компримированный природный газ и СПГ в качестве моторного топлива, а также автозаправочный комплекс с электрозарядными станциями, криогенную топливозаправочную и автомобильную газонаполнительную компрессорную станции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.