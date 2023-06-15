https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878467513.html

Два комплекса по производству и хранению СПГ построят в Подмосковье

Два комплекса по производству и хранению СПГ построят в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2023

Два комплекса по производству и хранению СПГ построят в Подмосковье

Два комплекса для производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ) построят в Подмосковье - комплекс в Шатуре начнет работать в 2025 году, а в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:29

2023-06-15T20:29

2023-06-15T20:29

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

шатура

солнечногорск

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876759487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1443bac9f725d9ad93cb090c72ddb091.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Два комплекса для производства и хранения сжиженного природного газа (СПГ) построят в Подмосковье - комплекс в Шатуре начнет работать в 2025 году, а в Солнечногорске - в 2026 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам встречи с председателем совета директоров "Газпром СПГ Технологии" Алексеем Кахидзе на площадке ПМЭФ-2023. "Сегодня заключили еще одно соглашение – о производстве сжиженного природного газа. Первый комплекс мощностью 25 тысяч тонн в год начнет работать в Шатуре в 2025 году и сможет обеспечивать газом ближайшие населенные пункты, где нет источников газоснабжения", - отметил Воробьев, слова которого приводятся в пресс-релизе управления пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "А через год, в 2026-м, в Солнечногорске начнет работу СПГ-кластер мощностью 7 тонн в час, где тоже будут производить, хранить и отгружать сжиженный газ. Кроме того, там появится сопутствующая сервисная и логистическая инфраструктура", - добавил губернатор Московской области.Уточняется, что, помимо комплекса по производству, хранению и отгрузке газа, в Солнечногорске сделают зону комплектации технологического оборудования, объекты производства и потребления сжиженного природного газа, логистический комплекс, сервисный центр обслуживания автомобилей, использующих компримированный природный газ и СПГ в качестве моторного топлива, а также автозаправочный комплекс с электрозарядными станциями, криогенную топливозаправочную и автомобильную газонаполнительную компрессорную станции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/vorobev-1878463733.html

московская область (подмосковье)

шатура

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), шатура, солнечногорск, пмэф 2023