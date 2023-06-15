https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878450096.html

Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года

Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 15.06.2023

Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года

В Московской области до конца года откроются три гериатрических отделения - в Егорьевске, Чехове и Шатуре, сообщает минздрав Подмосковья. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:19

2023-06-15T19:19

2023-06-15T19:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

егорьевск

чехов

светлана стригункова

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Московской области до конца года откроются три гериатрических отделения - в Егорьевске, Чехове и Шатуре, сообщает минздрав Подмосковья."Мы продолжаем расширять возможности для оказания медицинской помощи пожилым пациентам. В Подмосковье работает уже 14 гериатрических отделений в стационарах, до конца года введем в работу еще три - в Егорьевске, Чехове и Шатуре", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.В Элекстростальской городской больнице также заработало новое гериатрическое отделение. Оно рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. В отделении оказывается плановая медпомощь пожилым пациентам с возрастными заболеваниями и их проявлениями.Новое гериатрическое отделение в больнице Электростали оснащено необходимым медоборудованием. Курс лечения составляет до двух недель, в зависимости от состояния здоровья пациента. На реабилитацию направит лечащий врач в поликлинике - терапевт или гериатр."Гериатры могут помочь пожилым людям справиться с различными возрастными проблемами, такими как пониженная подвижность, ухудшение качества сна, нарушения пищеварения и многое другое. В данный момент отделение заполнено полностью, и мы формируем дальнейшую госпитализацию", - сказал главврач Электростальской больницы Сергей Багин.При поступлении пациента врач-гериатр проведет оценку его состояния и назначит план лечения. Также при наличии медицинских показаний в ведении пациента могут быть задействованы узкопрофильные специалисты больницы.В случае необходимости пациента направят в московский областной гериатрический центр, где его проконсультирует мультидисциплинарная бригада врачей: кардиолог, невролог хирург или другие специалисты, в зависимости от имеющихся заболеваний.

https://ria.ru/20230614/investproekty-1878029132.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), егорьевск, чехов, светлана стригункова