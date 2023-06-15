https://ria.ru/20230615/podmoskove-1878450096.html
Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года
Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 15.06.2023
Три отделения гериатрии откроются в Подмосковье до конца года
В Московской области до конца года откроются три гериатрических отделения - в Егорьевске, Чехове и Шатуре, сообщает минздрав Подмосковья. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:19
2023-06-15T19:19
2023-06-15T19:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
чехов
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878433050_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_80001abf3f56777bd3ac27c549e62e0b.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Московской области до конца года откроются три гериатрических отделения - в Егорьевске, Чехове и Шатуре, сообщает минздрав Подмосковья."Мы продолжаем расширять возможности для оказания медицинской помощи пожилым пациентам. В Подмосковье работает уже 14 гериатрических отделений в стационарах, до конца года введем в работу еще три - в Егорьевске, Чехове и Шатуре", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.В Элекстростальской городской больнице также заработало новое гериатрическое отделение. Оно рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. В отделении оказывается плановая медпомощь пожилым пациентам с возрастными заболеваниями и их проявлениями.Новое гериатрическое отделение в больнице Электростали оснащено необходимым медоборудованием. Курс лечения составляет до двух недель, в зависимости от состояния здоровья пациента. На реабилитацию направит лечащий врач в поликлинике - терапевт или гериатр."Гериатры могут помочь пожилым людям справиться с различными возрастными проблемами, такими как пониженная подвижность, ухудшение качества сна, нарушения пищеварения и многое другое. В данный момент отделение заполнено полностью, и мы формируем дальнейшую госпитализацию", - сказал главврач Электростальской больницы Сергей Багин.При поступлении пациента врач-гериатр проведет оценку его состояния и назначит план лечения. Также при наличии медицинских показаний в ведении пациента могут быть задействованы узкопрофильные специалисты больницы.В случае необходимости пациента направят в московский областной гериатрический центр, где его проконсультирует мультидисциплинарная бригада врачей: кардиолог, невролог хирург или другие специалисты, в зависимости от имеющихся заболеваний.
https://ria.ru/20230614/investproekty-1878029132.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
чехов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878433050_0:73:1280:1033_1920x0_80_0_0_41b799dabed61b63e11ad0809c796740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), егорьевск, чехов, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Чехов, Светлана Стригункова
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Московской области до конца года откроются три гериатрических отделения - в Егорьевске, Чехове и Шатуре, сообщает минздрав Подмосковья.
"Мы продолжаем расширять возможности для оказания медицинской помощи пожилым пациентам. В Подмосковье работает уже 14 гериатрических отделений в стационарах, до конца года введем в работу еще три - в Егорьевске, Чехове и Шатуре", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой
.
Реализация инвестпроектов в Пушкине позволит создать 15 тысяч рабочих мест
В Элекстростальской городской больнице также заработало новое гериатрическое отделение. Оно рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. В отделении оказывается плановая медпомощь пожилым пациентам с возрастными заболеваниями и их проявлениями.
Новое гериатрическое отделение в больнице Электростали
оснащено необходимым медоборудованием. Курс лечения составляет до двух недель, в зависимости от состояния здоровья пациента. На реабилитацию направит лечащий врач в поликлинике - терапевт или гериатр.
«
"Гериатры могут помочь пожилым людям справиться с различными возрастными проблемами, такими как пониженная подвижность, ухудшение качества сна, нарушения пищеварения и многое другое. В данный момент отделение заполнено полностью, и мы формируем дальнейшую госпитализацию", - сказал главврач Электростальской больницы Сергей Багин.
При поступлении пациента врач-гериатр проведет оценку его состояния и назначит план лечения. Также при наличии медицинских показаний в ведении пациента могут быть задействованы узкопрофильные специалисты больницы.
В случае необходимости пациента направят в московский областной гериатрический центр, где его проконсультирует мультидисциплинарная бригада врачей: кардиолог, невролог хирург или другие специалисты, в зависимости от имеющихся заболеваний.