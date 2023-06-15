https://ria.ru/20230615/podarki-1878290076.html

Верховный суд счел раздачу подарков детям избирателей подкупом

Верховный суд счел раздачу подарков детям избирателей подкупом - РИА Новости, 15.06.2023

Верховный суд счел раздачу подарков детям избирателей подкупом

Раздачу подарков детям избирателей можно расценить как подкуп их родителей, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:20

2023-06-15T12:20

2023-06-15T12:20

россия

верховный суд рф

общество

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МОСКВА. 15 июн - РИА Новости. Раздачу подарков детям избирателей можно расценить как подкуп их родителей, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "Если действия осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме (например, при раздаче несовершеннолетним подарков, содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие действия не остаются вне поля зрения законных представителей детей – их родителей - и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если родители являются избирателями, участниками референдума соответствующего избирательного округа, округа референдума", - сказано в проекте. Там уточняется, что подкуп возможен не только кандидатом или его доверенными лицами, но и другими людьми по его поручению или с его согласия. Все это может стать основанием для отмены регистрации.

https://ria.ru/20230614/vybory-1878188956.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, верховный суд рф, общество