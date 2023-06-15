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Верховный суд счел раздачу подарков детям избирателей подкупом
Верховный суд счел раздачу подарков детям избирателей подкупом - РИА Новости, 15.06.2023
Верховный суд счел раздачу подарков детям избирателей подкупом
Раздачу подарков детям избирателей можно расценить как подкуп их родителей, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:20
2023-06-15T12:20
2023-06-15T12:20
россия
верховный суд рф
общество
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МОСКВА. 15 июн - РИА Новости. Раздачу подарков детям избирателей можно расценить как подкуп их родителей, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "Если действия осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме (например, при раздаче несовершеннолетним подарков, содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие действия не остаются вне поля зрения законных представителей детей – их родителей - и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если родители являются избирателями, участниками референдума соответствующего избирательного округа, округа референдума", - сказано в проекте. Там уточняется, что подкуп возможен не только кандидатом или его доверенными лицами, но и другими людьми по его поручению или с его согласия. Все это может стать основанием для отмены регистрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, верховный суд рф, общество
Россия, Верховный суд РФ, Общество
Верховный суд счел раздачу подарков детям избирателей подкупом
Верховный суд: раздачу подарков детям избирателей можно расценить как подкуп их родителей
МОСКВА. 15 июн - РИА Новости. Раздачу подарков детям избирателей можно расценить как подкуп их родителей, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Если действия осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих активным избирательным правом, правом на участие в референдуме (например, при раздаче несовершеннолетним подарков, содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие действия не остаются вне поля зрения законных представителей детей – их родителей - и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если родители являются избирателями, участниками референдума соответствующего избирательного округа, округа референдума", - сказано в проекте.
Там уточняется, что подкуп возможен не только кандидатом или его доверенными лицами, но и другими людьми по его поручению или с его согласия. Все это может стать основанием для отмены регистрации.
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