https://ria.ru/20230615/peregovory-1878383212.html

Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными

Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными - РИА Новости, 15.06.2023

Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными

Переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:21

2023-06-15T16:21

2023-06-15T16:34

россия

владимир путин

абдельмаджид теббун

в мире

алжир (республика)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными, заявил президент России Владимир Путин."Переговоры с президентом Алжирской Народной Демократической Республики господином Теббуном, находящимся с государственным визитом в России, прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными. Об этом свидетельствует солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений наших стран по самым разным направлениям", - сказал Путин во время своего заявления по итогам российско-алжирских переговоров.

https://ria.ru/20191024/1560057614.html

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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире, алжир (республика)