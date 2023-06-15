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Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными - РИА Новости, 15.06.2023
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16:21 15.06.2023 (обновлено: 16:34 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/peregovory-1878383212.html
Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными
Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными - РИА Новости, 15.06.2023
Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными
Переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:21
2023-06-15T16:34
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
в мире
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными, заявил президент России Владимир Путин."Переговоры с президентом Алжирской Народной Демократической Республики господином Теббуном, находящимся с государственным визитом в России, прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными. Об этом свидетельствует солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений наших стран по самым разным направлениям", - сказал Путин во время своего заявления по итогам российско-алжирских переговоров.
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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире, алжир (республика)
Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, В мире, Алжир (республика)
Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными

Путин назвал переговоры с президентом Алжира Теббуном весьма продуктивными

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Переговоры с президентом Алжирской Народной Демократической Республики господином Теббуном, находящимся с государственным визитом в России, прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными. Об этом свидетельствует солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений наших стран по самым разным направлениям", - сказал Путин во время своего заявления по итогам российско-алжирских переговоров.
Министр иностранных дел Алжира Абделькадер Месахель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Москве. 19 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.10.2019
Межгосударственные отношения России и Алжира
24 октября 2019, 03:35
 
РоссияВладимир ПутинАбдельмаджид ТеббунВ миреАлжир (республика)
 
 
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