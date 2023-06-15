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Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными
Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными - РИА Новости, 15.06.2023
Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными
Переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:21
2023-06-15T16:21
2023-06-15T16:34
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абдельмаджид теббун
в мире
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными, заявил президент России Владимир Путин."Переговоры с президентом Алжирской Народной Демократической Республики господином Теббуном, находящимся с государственным визитом в России, прошли в деловом ключе и были весьма продуктивными. Об этом свидетельствует солидный пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, нацеленных на дальнейшее укрепление отношений наших стран по самым разным направлениям", - сказал Путин во время своего заявления по итогам российско-алжирских переговоров.
https://ria.ru/20191024/1560057614.html
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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, в мире, алжир (республика)
Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, В мире, Алжир (республика)
Путин назвал переговоры с президентом Алжира продуктивными
Путин назвал переговоры с президентом Алжира Теббуном весьма продуктивными