https://ria.ru/20230615/peregovory-1878363630.html

В Кремле начались переговоры делегаций России и Алжира в широком составе

В Кремле начались переговоры делегаций России и Алжира в широком составе - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле начались переговоры делегаций России и Алжира в широком составе

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с участием делегаций двух стран начались в Кремле, передаёт корреспондент... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:23

2023-06-15T15:23

2023-06-15T15:23

владимир путин

абдельмаджид теббун

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с участием делегаций двух стран начались в Кремле, передаёт корреспондент РИА Новости. Как заявил Путин на переговорах с алжирским коллегой в узком составе, отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер, а взаимодействие является многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития. По итогам переговоров будет подписан ряд документов, в том числе Декларация об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878343260.html

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владимир путин, абдельмаджид теббун, россия