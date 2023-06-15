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В Кремле начались переговоры делегаций России и Алжира в широком составе
В Кремле начались переговоры делегаций России и Алжира в широком составе - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле начались переговоры делегаций России и Алжира в широком составе
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с участием делегаций двух стран начались в Кремле, передаёт корреспондент... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:23
2023-06-15T15:23
2023-06-15T15:23
владимир путин
абдельмаджид теббун
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с участием делегаций двух стран начались в Кремле, передаёт корреспондент РИА Новости. Как заявил Путин на переговорах с алжирским коллегой в узком составе, отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер, а взаимодействие является многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития. По итогам переговоров будет подписан ряд документов, в том числе Декларация об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.
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владимир путин, абдельмаджид теббун, россия
Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Россия
В Кремле начались переговоры делегаций России и Алжира в широком составе
В Кремле начались переговоры Путина и президента Алжира Теббуна в широком составе
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с участием делегаций двух стран начались в Кремле, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как заявил Путин на переговорах с алжирским коллегой в узком составе, отношения с Алжиром имеют для России особое значение и носят стратегический характер, а взаимодействие является многоплановым и имеет весомый потенциал для дальнейшего развития.
По итогам переговоров будет подписан ряд документов, в том числе Декларация об углубленном стратегическом партнерстве двух стран.
Путин рассказал о сотрудничестве России и Алжира в ОПЕК+