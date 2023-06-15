https://ria.ru/20230615/pedagogika-1878472918.html

Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге

Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге - РИА Новости, 15.06.2023

Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:53

2023-06-15T20:53

2023-06-15T20:53

год педагога и наставника

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании образовательного центра педагогики развития талантов "Сириус-Зеркальный", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Соглашение о создании центра на ПМЭФ-2023 подписали губернатор Александр Беглов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева... Ежегодно в центре смогут проходить обучение не менее 12 тысяч школьников и 8 тысяч педагогов", - говорится в сообщении. Как отметил Беглов, в новом центре будут разрабатываться инновационные модели для выявления, поддержки и развития талантов молодых людей всего Северо-Запада России. По его словам, также специалисты центра будут работать по программам воспитания, научной гражданственности и патриотизма у детей и молодежи. "Сириус-Зеркальный" также будет внедрять новейшие практики подготовки педагогических кадров в сфере образования, науки, искусства и спорта. Планируется, что принять участие в изучении этих программ смогут не менее 10% учителей и наставников из всех регионов СЗФО. Как отметила Шмелева, на ПМЭФ в последние годы уделяется большое значение теме воспитания подрастающего поколения, в чем, по ее оценке, есть и заслуга городских властей. "ПМЭФ стал форумом инвестиций в человеческий капитал, в экономику талантов. Все, что мы намерены развивать в ближайшие годы вместе с Петербургом, будет нацелено на эту задачу", - заключила Шмелева, слова которой приводятся в сообщении. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество