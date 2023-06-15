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Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге
Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге - РИА Новости, 15.06.2023
Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:53
2023-06-15T20:53
2023-06-15T20:53
год педагога и наставника
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании образовательного центра педагогики развития талантов "Сириус-Зеркальный", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Соглашение о создании центра на ПМЭФ-2023 подписали губернатор Александр Беглов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева... Ежегодно в центре смогут проходить обучение не менее 12 тысяч школьников и 8 тысяч педагогов", - говорится в сообщении. Как отметил Беглов, в новом центре будут разрабатываться инновационные модели для выявления, поддержки и развития талантов молодых людей всего Северо-Запада России. По его словам, также специалисты центра будут работать по программам воспитания, научной гражданственности и патриотизма у детей и молодежи. "Сириус-Зеркальный" также будет внедрять новейшие практики подготовки педагогических кадров в сфере образования, науки, искусства и спорта. Планируется, что принять участие в изучении этих программ смогут не менее 10% учителей и наставников из всех регионов СЗФО. Как отметила Шмелева, на ПМЭФ в последние годы уделяется большое значение теме воспитания подрастающего поколения, в чем, по ее оценке, есть и заслуга городских властей. "ПМЭФ стал форумом инвестиций в человеческий капитал, в экономику талантов. Все, что мы намерены развивать в ближайшие годы вместе с Петербургом, будет нацелено на эту задачу", - заключила Шмелева, слова которой приводятся в сообщении. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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общество
Год педагога и наставника, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании образовательного центра педагогики развития талантов "Сириус-Зеркальный", сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Соглашение о создании центра на ПМЭФ-2023 подписали губернатор Александр Беглов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева... Ежегодно в центре смогут проходить обучение не менее 12 тысяч школьников и 8 тысяч педагогов", - говорится в сообщении.
Как отметил Беглов, в новом центре будут разрабатываться инновационные модели для выявления, поддержки и развития талантов молодых людей всего Северо-Запада России. По его словам, также специалисты центра будут работать по программам воспитания, научной гражданственности и патриотизма у детей и молодежи.
"Сириус-Зеркальный" также будет внедрять новейшие практики подготовки педагогических кадров в сфере образования, науки, искусства и спорта. Планируется, что принять участие в изучении этих программ смогут не менее 10% учителей и наставников из всех регионов СЗФО.
Как отметила Шмелева, на ПМЭФ в последние годы уделяется большое значение теме воспитания подрастающего поколения, в чем, по ее оценке, есть и заслуга городских властей.
"ПМЭФ стал форумом инвестиций в человеческий капитал, в экономику талантов. Все, что мы намерены развивать в ближайшие годы вместе с Петербургом, будет нацелено на эту задачу", - заключила Шмелева, слова которой приводятся в сообщении.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.