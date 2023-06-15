Рейтинг@Mail.ru
Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:53 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/pedagogika-1878472918.html
Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге
Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге - РИА Новости, 15.06.2023
Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:53
2023-06-15T20:53
год педагога и наставника
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672701_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_c90356b996f8837b9d06d531e994b2f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании образовательного центра педагогики развития талантов "Сириус-Зеркальный", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Соглашение о создании центра на ПМЭФ-2023 подписали губернатор Александр Беглов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева... Ежегодно в центре смогут проходить обучение не менее 12 тысяч школьников и 8 тысяч педагогов", - говорится в сообщении. Как отметил Беглов, в новом центре будут разрабатываться инновационные модели для выявления, поддержки и развития талантов молодых людей всего Северо-Запада России. По его словам, также специалисты центра будут работать по программам воспитания, научной гражданственности и патриотизма у детей и молодежи. "Сириус-Зеркальный" также будет внедрять новейшие практики подготовки педагогических кадров в сфере образования, науки, искусства и спорта. Планируется, что принять участие в изучении этих программ смогут не менее 10% учителей и наставников из всех регионов СЗФО. Как отметила Шмелева, на ПМЭФ в последние годы уделяется большое значение теме воспитания подрастающего поколения, в чем, по ее оценке, есть и заслуга городских властей. "ПМЭФ стал форумом инвестиций в человеческий капитал, в экономику талантов. Все, что мы намерены развивать в ближайшие годы вместе с Петербургом, будет нацелено на эту задачу", - заключила Шмелева, слова которой приводятся в сообщении. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672701_446:405:2635:2047_1920x0_80_0_0_4aaff16ca3dc282d813b04c66a3b4da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Год педагога и наставника, Общество

Центр педагогики развития талантов откроют в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому "Медный всадник" на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и образовательный фонд "Талант и успех" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о создании образовательного центра педагогики развития талантов "Сириус-Зеркальный", сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Соглашение о создании центра на ПМЭФ-2023 подписали губернатор Александр Беглов и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева... Ежегодно в центре смогут проходить обучение не менее 12 тысяч школьников и 8 тысяч педагогов", - говорится в сообщении.
Как отметил Беглов, в новом центре будут разрабатываться инновационные модели для выявления, поддержки и развития талантов молодых людей всего Северо-Запада России. По его словам, также специалисты центра будут работать по программам воспитания, научной гражданственности и патриотизма у детей и молодежи.
"Сириус-Зеркальный" также будет внедрять новейшие практики подготовки педагогических кадров в сфере образования, науки, искусства и спорта. Планируется, что принять участие в изучении этих программ смогут не менее 10% учителей и наставников из всех регионов СЗФО.
Как отметила Шмелева, на ПМЭФ в последние годы уделяется большое значение теме воспитания подрастающего поколения, в чем, по ее оценке, есть и заслуга городских властей.
"ПМЭФ стал форумом инвестиций в человеческий капитал, в экономику талантов. Все, что мы намерены развивать в ближайшие годы вместе с Петербургом, будет нацелено на эту задачу", - заключила Шмелева, слова которой приводятся в сообщении.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Год педагога и наставникаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала