https://ria.ru/20230615/park-1878422816.html

В Калужской области построят сафари-парк" за 18 миллиардов рублей

В Калужской области построят сафари-парк" за 18 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.06.2023

В Калужской области построят сафари-парк" за 18 миллиардов рублей

Инвестиционное соглашение о строительстве в Калужской области крупного многофункционального сафари-парка подписали в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:03

2023-06-15T18:03

2023-06-15T18:03

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

боровский район

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КАЛУГА, 15 июн – РИА Новости. Инвестиционное соглашение о строительстве в Калужской области крупного многофункционального сафари-парка подписали в рамках Петербургского международного экономического форума, объем инвестиций составит порядка 18 миллиардов рублей, сообщает правительство Калужской области. По данным областного правительства, в рамках ПМЭФ состоялась церемония подписания инвестиционного соглашения между АО "Корпорация Туризм.РФ" и ООО "Цирк братьев Запашных" о создании в Калужской области сафари-парка. "Проект большой масштабный, его реализация рассчитана на несколько лет. Площадь парка составит порядка 200 гектаров. На первом этапе планируется именно природный парк. В нем будут наши национальные животные: тигры, медведи, волки. Созданы условия для размещения морских обитателей. И даже слонов. Планируется развивать здесь рекреационные зоны, парк развлечений, инфраструктуру гостеприимства. Предварительный объем инвестиций в проект – более 18 миллиардов рублей", - подчеркнул губернатор Владислав Шапша. Парк разместят в Боровском районе Калужской области. Губернатор выразил уверенность в том, что реализация данного проекта будет способствовать увеличению туристического потока в Калужскую область, поэтому регион окажет инвесторам всестороннюю поддержку, подчеркнул глава региона. В частности, Владислав Шапша заявил о намерении обратиться в министерство экономического развития РФ с предложением о создании на территории будущего сафари-парка особой экономической зоны. Владислав Шапша особо отметил, что благодаря помощи министерства иностранных дел РФ и руководства Королевства Мьянма для калужского сафари-парка в ближайшей перспективе в качестве подарка будут доставлены шесть слонов, которые, по словам губернатора, "дадут хороший старт реализации данного проекта". Исполнительный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Краснопёров подчеркнул, что сафари-парк – уникальный проект. "Сафари-парки во всём мире являются магнитами для туристического потока. И этот проект станет хорошим примером для всей страны. Я уверен, что у нас всё получится, но нужно поработать над этой моделью, чтобы она была хорошо сбалансирована. Чтобы не только люди получали удовольствие, но и инвесторы понимали, как им действовать", - отметил Красноперов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kalashnikov-1878186825.html

https://ria.ru/20230614/kalashnikov-1878186825.html

https://ria.ru/20230614/farmasintez-1878161559.html

калужская область

россия

боровский район

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калужская область, россия, владислав шапша, боровский район