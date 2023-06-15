https://ria.ru/20230615/park-1878380166.html

Руденя: в Тверской области создадут парк развлечений "Союзмультфильм"

Руденя: в Тверской области создадут парк развлечений "Союзмультфильм" - РИА Новости, 15.06.2023

Руденя: в Тверской области создадут парк развлечений "Союзмультфильм"

В Тверской области создадут уникальный многофункциональный парк развлечений "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:09

2023-06-15T16:09

2023-06-15T16:09

тверская область

игорь руденя

юлиана слащева

союзмультфильм

тверь

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ТВЕРЬ, 15 июн - РИА Новости. В Тверской области создадут уникальный многофункциональный парк развлечений "Союзмультфильм", сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва а четверг на ПМЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях по созданию в Верхневолжье многофункционального парка развлечений с комплексом туристической инфраструктуры.Это новый этап сотрудничества тверского региона и киностудии в туристической сфере. Уникальный тематический парк развлечений, аналог известному европейскому, но с героями "Союзмультфильма" - добрыми, искренними, прививающими детям ценности дружбы, уважение к старшим, семье, любовь к Родине, будет создан в Конаковском муниципальном округе, отметили в пресс-службе."Наша задача обеспечить возможность не только приехать туда в любой сезон, в любое время, но и чтобы парк выполнял воспитательную и просветительскую миссию, укреплял нравственные ценности. Уверен, что тематический парк "Союзмультфильма" станет точкой притяжения в Тверскую область туристов со всей России", - сказал Руденя.При парке предусмотрена производственная площадка "Союзмультфильма", кампус для сотрудников киностудии и деревня аниматоров, что позволит увеличить производство отечественных мультфильмов, будет способствовать популяризации профессий в мультипликации среди детей и молодёжи."Развитие креативного потенциала - важнейший вклад в будущее региона. Роль творческих отраслей в структуре экономики постоянно повышается. Уверена, что наше сотрудничество станет платформой для вовлечения детей и молодёжи Тверской области в сферу креативных индустрий и последующей профориентации", - отметила Слащёва.Подписание соглашения позволит привлечь инвестиции в размере порядка 25 миллиардов рублей, запланировано создание 1500 новых рабочих мест.Ранее при содействии киностудии в Твери открыты два современных детских сада "Чебурашка" и "Умка", названные и оформленные в честь героев отечественных мультфильмов. Кроме того, детский сад "Умка", который был открыт 1 июня этого года, стал первым дошкольным учреждением, где совместно с "Союзмультфильмом" оборудована мультипликационная студия. Там дошколята могут самостоятельно создавать мультфильмы, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230615/rudenya-1878358918.html

https://ria.ru/20230613/modernizatsiya-1877871248.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, юлиана слащева, союзмультфильм, тверь