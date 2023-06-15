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В Братске задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой
В Братске задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой - РИА Новости, 15.06.2023
В Братске задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой
В Братске задержали владельца кафе быстрого питания "Шаурму хочу", в котором отравились люди, сообщил главк Следственного комитета по Иркутской области. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:54
2023-06-15T07:54
2023-06-15T09:12
происшествия
россия
братск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК, 15 июн — РИА Новости. В Братске задержали владельца кафе быстрого питания "Шаурму хочу", в котором отравились люди, сообщил главк Следственного комитета по Иркутской области."Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших", — говорится в публикации.О массовом отравлении в Братске стало известно утром 13 июня. Первоначально сообщалось, что в больницу попали 10 человек, в том числе пятеро детей. Позже к медикам обратились еще несколько десятков человек, и сейчас их число достигло 62. Из них 29 пациентам потребовалась госпитализация. Все они посещали "Шаурму хочу".Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора провели в кафе проверку и выявили нарушения технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов и личной гигиены сотрудников. Кафе временно закрыли.Четыре года назад в Братске также произошло массовое отравление, причем в кафе, которое было расположено в том же самом месте на улице Кирова, где сейчас находится "Шаурму хочу". Роспотребнадзор тогда приостановил работу торговой точки. Но позже ее снова открыли после регистрации на другое лицо.
https://ria.ru/20230609/otravleniya-1877324968.html
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происшествия, россия, братск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Братск, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Братске задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой
СК сообщил о задержании владельца кафе в Приангарье, где 62 человека отравились шаурмой