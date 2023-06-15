https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878391753.html
СМИ: Киев объяснит Бельгии причины использования ее оружия под Белгородом
СМИ: Киев объяснит Бельгии причины использования ее оружия под Белгородом - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ: Киев объяснит Бельгии причины использования ее оружия под Белгородом
Украина проведет расследование использования переданного Бельгией оружия в атаках диверсантов в Белгородской области и уведомит о его результатах Брюссель,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:44
2023-06-15T16:44
2023-06-15T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
бельгия
людивин дедондер
алексей резников
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Украина проведет расследование использования переданного Бельгией оружия в атаках диверсантов в Белгородской области и уведомит о его результатах Брюссель, сообщило информагентство Belga со ссылкой на источники. "Расследование уже началось", — сказал собеседник агентства.Брюссель сначала направил в Киев официальный запрос, в котором попросил прояснить обстоятельства применения оружия бельгийского производства в атаках в Белгородской области, однако украинская сторона оставила его без реакции. Тогда министр обороны Людивин Дедондер решила обсудить этот вопрос с коллегой Алексеем Резниковым на министерской встрече контактной группы по Украине в Брюсселе. Как утверждается, бельгийского посла в Киеве также проинструктировали о "необходимости напомнить Украине о принципах, на которых им передается оружие", а также выразить обеспокоенность ситуацией.Скандал разгорелся после публикации в газете Washington Post, которая сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из западных стран. В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется Вооруженными силами США. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам. В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны объявило, что вторгшиеся формирования разгромлены.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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в мире, белгородская область, бельгия, людивин дедондер, алексей резников, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Бельгия, Людивин Дедондер, Алексей Резников, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: Киев объяснит Бельгии причины использования ее оружия под Белгородом
Belga: Украина отчитается перед Бельгией за использование оружия в Белгородской области
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Украина проведет расследование использования переданного Бельгией оружия в атаках диверсантов в Белгородской области и уведомит о его результатах Брюссель, сообщило информагентство Belga со ссылкой на источники.
"Расследование уже началось", — сказал собеседник агентства.
Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой
Брюссель сначала направил в Киев официальный запрос, в котором попросил прояснить обстоятельства применения оружия бельгийского производства в атаках в Белгородской области, однако украинская сторона оставила его без реакции. Тогда министр обороны Людивин Дедондер
решила обсудить этот вопрос с коллегой Алексеем Резниковым на министерской встрече контактной группы по Украине в Брюсселе.
Как утверждается, бельгийского посла в Киеве также проинструктировали о "необходимости напомнить Украине о принципах, на которых им передается оружие", а также выразить обеспокоенность ситуацией.
Скандал разгорелся после публикации в газете Washington Post, которая сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из западных стран. В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется Вооруженными силами США. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.
В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны объявило, что вторгшиеся формирования разгромлены.
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