https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878391753.html

СМИ: Киев объяснит Бельгии причины использования ее оружия под Белгородом

СМИ: Киев объяснит Бельгии причины использования ее оружия под Белгородом - РИА Новости, 15.06.2023

СМИ: Киев объяснит Бельгии причины использования ее оружия под Белгородом

Украина проведет расследование использования переданного Бельгией оружия в атаках диверсантов в Белгородской области и уведомит о его результатах Брюссель,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:44

2023-06-15T16:44

2023-06-15T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

белгородская область

бельгия

людивин дедондер

алексей резников

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Украина проведет расследование использования переданного Бельгией оружия в атаках диверсантов в Белгородской области и уведомит о его результатах Брюссель, сообщило информагентство Belga со ссылкой на источники. "Расследование уже началось", — сказал собеседник агентства.Брюссель сначала направил в Киев официальный запрос, в котором попросил прояснить обстоятельства применения оружия бельгийского производства в атаках в Белгородской области, однако украинская сторона оставила его без реакции. Тогда министр обороны Людивин Дедондер решила обсудить этот вопрос с коллегой Алексеем Резниковым на министерской встрече контактной группы по Украине в Брюсселе. Как утверждается, бельгийского посла в Киеве также проинструктировали о "необходимости напомнить Украине о принципах, на которых им передается оружие", а также выразить обеспокоенность ситуацией.Скандал разгорелся после публикации в газете Washington Post, которая сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из западных стран. В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется Вооруженными силами США. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам. В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны объявило, что вторгшиеся формирования разгромлены.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

бельгия

украина

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в мире, белгородская область, бельгия, людивин дедондер, алексей резников, украина, следственный комитет россии (ск рф)