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Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878310096.html
Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки
Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 15.06.2023
Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки
Иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось, об этом свидетельствуют как радиоперехваты, так и вылазки в стан противника в районе Авдеевки в ДНР,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:06
2023-06-15T13:06
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось, об этом свидетельствуют как радиоперехваты, так и вылазки в стан противника в районе Авдеевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер из подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ваха". "Нередко на радиоперехватах слышится иностранная речь. Чаще всего польская. И английская. Это уже не удивляет никого. Достаточно часто это встречается. И чувствуется - техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был… Натовское, конечно. Вот на днях у нас ребята ходили. Диверсионного-разведывательная группа. По тылам там пошлялась. И принесли именно натовского вооружения. Шведский огнемет NLAW, "Джавелины" у нас частые гости. Ребята их запросто приносят", - рассказал "Ваха". По его словам, если раньше из 10 принесенных единиц вооружения иностранного производства были два-три, то сейчас – семь или восемь. "Вот на днях там немецкий пулемет MG был, еще с сороковых годов. Тоже притащили ребята. Он в рабочем состоянии. То есть на "укропской" позиции он был", - добавил собеседник. Военный отмечает, что ВСУ сильно активизировались в последнее время. "Сейчас мы стоим в обороне. И очень часто нас пробуют разведкой боем. Если разведка боем проходит (успешно - ред), то следом идет действительно наступление. Важно это подавить - разведку", - пояснил офицер.
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки

Офицер с позывным "Ваха": иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin)
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Джавелин (Javelin) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось, об этом свидетельствуют как радиоперехваты, так и вылазки в стан противника в районе Авдеевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер из подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ваха".
«
"Нередко на радиоперехватах слышится иностранная речь. Чаще всего польская. И английская. Это уже не удивляет никого. Достаточно часто это встречается. И чувствуется - техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был… Натовское, конечно. Вот на днях у нас ребята ходили. Диверсионного-разведывательная группа. По тылам там пошлялась. И принесли именно натовского вооружения. Шведский огнемет NLAW, "Джавелины" у нас частые гости. Ребята их запросто приносят", - рассказал "Ваха".
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По его словам, если раньше из 10 принесенных единиц вооружения иностранного производства были два-три, то сейчас – семь или восемь.
«
"Вот на днях там немецкий пулемет MG был, еще с сороковых годов. Тоже притащили ребята. Он в рабочем состоянии. То есть на "укропской" позиции он был", - добавил собеседник.
Военный отмечает, что ВСУ сильно активизировались в последнее время. "Сейчас мы стоим в обороне. И очень часто нас пробуют разведкой боем. Если разведка боем проходит (успешно - ред), то следом идет действительно наступление. Важно это подавить - разведку", - пояснил офицер.
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