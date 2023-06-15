https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878310096.html

Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки

Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки - РИА Новости, 15.06.2023

Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки

Иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось, об этом свидетельствуют как радиоперехваты, так и вылазки в стан противника в районе Авдеевки в ДНР,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:06

2023-06-15T13:06

2023-06-15T13:06

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795713909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50b093e802bc9e2032df5b0ceae5513d.jpg

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось, об этом свидетельствуют как радиоперехваты, так и вылазки в стан противника в районе Авдеевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер из подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ваха". "Нередко на радиоперехватах слышится иностранная речь. Чаще всего польская. И английская. Это уже не удивляет никого. Достаточно часто это встречается. И чувствуется - техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был… Натовское, конечно. Вот на днях у нас ребята ходили. Диверсионного-разведывательная группа. По тылам там пошлялась. И принесли именно натовского вооружения. Шведский огнемет NLAW, "Джавелины" у нас частые гости. Ребята их запросто приносят", - рассказал "Ваха". По его словам, если раньше из 10 принесенных единиц вооружения иностранного производства были два-три, то сейчас – семь или восемь. "Вот на днях там немецкий пулемет MG был, еще с сороковых годов. Тоже притащили ребята. Он в рабочем состоянии. То есть на "укропской" позиции он был", - добавил собеседник. Военный отмечает, что ВСУ сильно активизировались в последнее время. "Сейчас мы стоим в обороне. И очень часто нас пробуют разведкой боем. Если разведка боем проходит (успешно - ред), то следом идет действительно наступление. Важно это подавить - разведку", - пояснил офицер.

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф