Российский офицер рассказал о подвозе натовского оружия ВСУ у Авдеевки
Офицер с позывным "Ваха": иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin)
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Джавелин" (Javelin). Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Иностранного вооружения в рядах ВСУ заметно прибавилось, об этом свидетельствуют как радиоперехваты, так и вылазки в стан противника в районе Авдеевки в ДНР, сообщил РИА Новости офицер из подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ваха".
«
"Нередко на радиоперехватах слышится иностранная речь. Чаще всего польская. И английская. Это уже не удивляет никого. Достаточно часто это встречается. И чувствуется - техники прибавилось. Прям как будто, я не знаю, свежий завоз был… Натовское, конечно. Вот на днях у нас ребята ходили. Диверсионного-разведывательная группа. По тылам там пошлялась. И принесли именно натовского вооружения. Шведский огнемет NLAW, "Джавелины" у нас частые гости. Ребята их запросто приносят", - рассказал "Ваха".
По его словам, если раньше из 10 принесенных единиц вооружения иностранного производства были два-три, то сейчас – семь или восемь.
«
"Вот на днях там немецкий пулемет MG был, еще с сороковых годов. Тоже притащили ребята. Он в рабочем состоянии. То есть на "укропской" позиции он был", - добавил собеседник.
Военный отмечает, что ВСУ сильно активизировались в последнее время. "Сейчас мы стоим в обороне. И очень часто нас пробуют разведкой боем. Если разведка боем проходит (успешно - ред), то следом идет действительно наступление. Важно это подавить - разведку", - пояснил офицер.
Инфографика