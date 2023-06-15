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В России снизилась смертность от онкозаболеваний среди людей младше 75 лет - РИА Новости, 15.06.2023
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09:33 15.06.2023 (обновлено: 09:34 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/onkologiya-1878229175.html
В России снизилась смертность от онкозаболеваний среди людей младше 75 лет
В России снизилась смертность от онкозаболеваний среди людей младше 75 лет - РИА Новости, 15.06.2023
В России снизилась смертность от онкозаболеваний среди людей младше 75 лет
Смертность от злокачественных новообразований среди пациентов младше 75 лет стабильно снижается последние 20 лет в России, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:33
2023-06-15T09:34
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Смертность от злокачественных новообразований среди пациентов младше 75 лет стабильно снижается последние 20 лет в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "На протяжении последних 20 лет регистрируется стабильное снижение смертности от злокачественных новообразований в возрастных группах младше 75 лет. Эти данные свидетельствуют о том, что мы на верном пути: растет доступность медицинской помощи, разрабатываются и обновляются клинические рекомендации, входят в нашу практику инновационные методы лечения, самые современные лекарственные препараты внедряются сегодня в ежедневную клиническую практику",- говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям Московского онкологического форума. Он уточнил, что за последние годы отмечается положительная динамика работы онкологической службы: растет эффективность профилактических мероприятий, повышается доступность специализированной медицинской помощи. Так, выявление заболеваний на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за предыдущие годы - почти 60%, подчеркнул министр. По его словам, с начала реализации национального проекта "Здравоохранение" ведено в эксплуатацию уже более 15,5 тысяч единиц медоборудования, в том числе тяжелого. За 4 года в 81 регионе открыты 479 центров амбулаторной онкологической помощи. "Нам удалось достичь снижения показателя смертности от злокачественных образований более чем на 5% по сравнению с допандемийным периодом",- отметил Мурашко.
https://ria.ru/20230614/rak-1878134632.html
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
В России снизилась смертность от онкозаболеваний среди людей младше 75 лет

Мурашко: смертность от онкозаболеваний среди пациентов младше 75 лет стабильно снижается

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Смертность от злокачественных новообразований среди пациентов младше 75 лет стабильно снижается последние 20 лет в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"На протяжении последних 20 лет регистрируется стабильное снижение смертности от злокачественных новообразований в возрастных группах младше 75 лет. Эти данные свидетельствуют о том, что мы на верном пути: растет доступность медицинской помощи, разрабатываются и обновляются клинические рекомендации, входят в нашу практику инновационные методы лечения, самые современные лекарственные препараты внедряются сегодня в ежедневную клиническую практику",- говорится в приветствии Мурашко участникам и гостям Московского онкологического форума.
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Он уточнил, что за последние годы отмечается положительная динамика работы онкологической службы: растет эффективность профилактических мероприятий, повышается доступность специализированной медицинской помощи.
Так, выявление заболеваний на ранних стадиях достигло самого высокого показателя за предыдущие годы - почти 60%, подчеркнул министр.
По его словам, с начала реализации национального проекта "Здравоохранение" ведено в эксплуатацию уже более 15,5 тысяч единиц медоборудования, в том числе тяжелого. За 4 года в 81 регионе открыты 479 центров амбулаторной онкологической помощи.
«
"Нам удалось достичь снижения показателя смертности от злокачественных образований более чем на 5% по сравнению с допандемийным периодом",- отметил Мурашко.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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