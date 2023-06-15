https://ria.ru/20230615/odnoletniki-1878287307.html

Специалисты высадили более 35 млн однолетников в цветниках Москвы

Специалисты высадили более 35 млн однолетников в цветниках Москвы - РИА Новости, 15.06.2023

Специалисты высадили более 35 млн однолетников в цветниках Москвы

Специалисты высадили более 35 миллионов однолетников во дворах, парках, скверах, на набережных и центральных улицах Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:14

2023-06-15T12:14

2023-06-15T12:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

городское хозяйство москвы

москва

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574291274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c4bdea2d929a82c0066350a83108d44.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты высадили более 35 миллионов однолетников во дворах, парках, скверах, на набережных и центральных улицах Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 35 миллионов однолетников на столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего – более 100 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес, цинерарию", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что в ближайшие недели специалисты приступят к оформлению клумб многолетниками. "Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров", – пояснил Бирюков. Уточняется, что больше всего высадили петуний разных цветов и оттенков – свыше 25 сортов. Среди самых популярных городских цветов – бегония, используется два вида – изящная и клубневая. "Самые большие и красивые цветники традиционно оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230510/rassada-1869653869.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы