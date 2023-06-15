https://ria.ru/20230615/odnoletniki-1878287307.html
Специалисты высадили более 35 млн однолетников в цветниках Москвы
Специалисты высадили более 35 млн однолетников в цветниках Москвы - РИА Новости, 15.06.2023
Специалисты высадили более 35 млн однолетников в цветниках Москвы
Специалисты высадили более 35 миллионов однолетников во дворах, парках, скверах, на набережных и центральных улицах Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:14
2023-06-15T12:14
2023-06-15T12:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты высадили более 35 миллионов однолетников во дворах, парках, скверах, на набережных и центральных улицах Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 35 миллионов однолетников на столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего – более 100 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес, цинерарию", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Бирюков отметил, что в ближайшие недели специалисты приступят к оформлению клумб многолетниками. "Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров", – пояснил Бирюков. Уточняется, что больше всего высадили петуний разных цветов и оттенков – свыше 25 сортов. Среди самых популярных городских цветов – бегония, используется два вида – изящная и клубневая. "Самые большие и красивые цветники традиционно оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230510/rassada-1869653869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты высадили более 35 миллионов однолетников во дворах, парках, скверах, на набережных и центральных улицах Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 35 миллионов однолетников на столичные клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего – более 100 различных сортов цветов, в том числе петунию, бегонию, колеус, тагетес, цинерарию", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков отметил, что в ближайшие недели специалисты приступят к оформлению клумб многолетниками.
"Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности более 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров", – пояснил Бирюков.
Краски весны: где живет рассада для городских клумб
Уточняется, что больше всего высадили петуний разных цветов и оттенков – свыше 25 сортов. Среди самых популярных городских цветов – бегония, используется два вида – изящная и клубневая.
"Самые большие и красивые цветники традиционно оформили на Манежной площади, в сквере у Большого театра
, на улице Новый Арбат
, Кутузовском проспекте
и в парке Победы на Поклонной горе", - добавили в сообщении.