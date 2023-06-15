Рейтинг@Mail.ru
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
11:21 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/odkb-1878265872.html
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске - РИА Новости, 15.06.2023
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня поучаствует в заседании СМИД ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:21
2023-06-15T11:21
пмэф-2023
политика
россия
белоруссия
мария захарова
сергей лавров
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня поучаствует в заседании СМИД ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцатого июня в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности", - сказала Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ. Она напомнила, что в этом году в ОДКБ председательствует Белоруссия. "Ожидается, что по итогам заседания будет одобрен ряд совместных документов", - добавила Захарова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230202/odkb-1849189832.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белоруссия, мария захарова, сергей лавров, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2023, Политика, Россия, Белоруссия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске

Лавров 20 июня приедет в Минск для участия в заседании Совета глав МИД ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня поучаствует в заседании СМИД ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцатого июня в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности", - сказала Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ. Она напомнила, что в этом году в ОДКБ председательствует Белоруссия.
"Ожидается, что по итогам заседания будет одобрен ряд совместных документов", - добавила Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Члены ОДКБ видят, какие цели преследует Запад, заявил Лавров
2 февраля, 11:45
 
ПМЭФ-2023ПолитикаРоссияБелоруссияМария ЗахароваСергей ЛавровОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала