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Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске

Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске - РИА Новости, 15.06.2023

Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня поучаствует в заседании СМИД ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:21

2023-06-15T11:21

2023-06-15T11:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня поучаствует в заседании СМИД ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцатого июня в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности", - сказала Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ. Она напомнила, что в этом году в ОДКБ председательствует Белоруссия. "Ожидается, что по итогам заседания будет одобрен ряд совместных документов", - добавила Захарова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

политика, россия, белоруссия, мария захарова, сергей лавров, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)