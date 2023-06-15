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Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске - РИА Новости, 15.06.2023
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня поучаствует в заседании СМИД ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:21
2023-06-15T11:21
2023-06-15T11:21
пмэф-2023
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мария захарова
сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 июня поучаствует в заседании СМИД ОДКБ в Минске, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двадцатого июня в Минске министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности", - сказала Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ. Она напомнила, что в этом году в ОДКБ председательствует Белоруссия. "Ожидается, что по итогам заседания будет одобрен ряд совместных документов", - добавила Захарова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, белоруссия, мария захарова, сергей лавров, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2023, Политика, Россия, Белоруссия, Мария Захарова, Сергей Лавров, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров 20 июня примет участие в заседании Совета глав МИД ОДКБ в Минске
Лавров 20 июня приедет в Минск для участия в заседании Совета глав МИД ОДКБ