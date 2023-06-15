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ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра

ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2023

ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра

Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:10

2023-06-15T12:10

2023-06-15T12:10

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.

новая каховка

каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, каховка, херсонская область , вооруженные силы украины