https://ria.ru/20230615/obstrely-1878286142.html
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2023
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:10
2023-06-15T12:10
2023-06-15T12:10
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
новая каховка
каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра
ВСУ выпустили 27 снарядов по городам и селам на левобережье Днепра в Херсонской области