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ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.06.2023
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ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра - РИА Новости, 15.06.2023
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:10
2023-06-15T12:10
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
новая каховка
каховка
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происшествия, новая каховка, каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии населенные пункты на левобережье Днепра

ВСУ выпустили 27 снарядов по городам и селам на левобережье Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным селам, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Таврийск, Васильевка выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 июня, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаКаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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