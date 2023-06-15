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Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 04.50 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:11

2023-06-15T05:11

2023-06-15T05:11

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 04.50 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 04.50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города.

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия