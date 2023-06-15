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ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка - РИА Новости, 15.06.2023
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка
Украинские войска в ночь на четверг выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:03
2023-06-15T04:03
2023-06-15T04:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.50 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878201280.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка