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ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка

ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка - РИА Новости, 15.06.2023

ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по районам Донецка

Украинские войска в ночь на четверг выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:03

2023-06-15T04:03

2023-06-15T04:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на четверг выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.50 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878201280.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия