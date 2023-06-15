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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 220 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:28

2023-06-15T00:28

2023-06-15T00:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 220 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 220 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Луганское, Михайловка, Пантелеймоновка, Донецк, Еленовка, Владимировка За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Ленинском районе районе Донецка и Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 23 обстрела.

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия