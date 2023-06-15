https://ria.ru/20230615/obstrel-1878350838.html

Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР

Украинские войска в четверг обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 155 и РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:52

2023-06-15T14:52

2023-06-15T14:52

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Горловку обстреляли в 11.50 мск пятью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 8.30 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено пять снарядов натовского калибра. О последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230614/obstrel-1878001587.html

https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия