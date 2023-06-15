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Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878350838.html
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР
Украинские войска в четверг обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 155 и РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:52
2023-06-15T14:52
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Горловку обстреляли в 11.50 мск пятью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 8.30 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено пять снарядов натовского калибра. О последствиях не сообщается. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230614/obstrel-1878001587.html
https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
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донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 16 снарядов по ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, а также Горловку и Макеевку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 155 и 122 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Горловку обстреляли в 11.50 мск пятью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 8.30 по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено пять снарядов натовского калибра.
О последствиях не сообщается.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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