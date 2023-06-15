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Украинские военные обстреляли пять районов Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878274573.html
Украинские военные обстреляли пять районов Белгородской области
Украинские военные обстреляли пять районов Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские военные обстреляли пять районов Белгородской области
Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:40
2023-06-15T11:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об украинских обстрелах региона за 14 июня. В пяти приграничных районах, таких как Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, были зафиксированы обстрелы. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 24 артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и 5 гранат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков. Согласно сводке, в селе Соболевка, расположенном в Валуйском городском округе, были зафиксированы 9 прилетов снарядов "Града", что привело к различным повреждениям 7 частных домовладений, здания сельхозпредприятия, а также 4 автомобилей и 4 единиц сельскохозяйственной техники. Село Новопетровка и хутор Жердевка получили 4 и 3 выстрела "Града" соответственно, однако обошлось без пострадавших и разрушений. Также, по данным губернатора, в Грайворонском городском округе был зафиксирован сброс противником 4 взрывных устройств с помощью беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Вязовое была обстреляна артиллерией 2 раза, все происшествия обошлись без пострадавших и разрушений. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов. По хутору Марьино 7 раз стреляли из миномета. 2 артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Украинские военные обстреляли пять районов Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли за сутки пять районов Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Пять районов Белгородской области были обстреляны украинскими военными за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он опубликовал информацию об украинских обстрелах региона за 14 июня. В пяти приграничных районах, таких как Белгородский, Валуйский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский, были зафиксированы обстрелы.
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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 24 артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников одно взрывное устройство и 5 гранат. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Согласно сводке, в селе Соболевка, расположенном в Валуйском городском округе, были зафиксированы 9 прилетов снарядов "Града", что привело к различным повреждениям 7 частных домовладений, здания сельхозпредприятия, а также 4 автомобилей и 4 единиц сельскохозяйственной техники. Село Новопетровка и хутор Жердевка получили 4 и 3 выстрела "Града" соответственно, однако обошлось без пострадавших и разрушений. Также, по данным губернатора, в Грайворонском городском округе был зафиксирован сброс противником 4 взрывных устройств с помощью беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Вязовое была обстреляна артиллерией 2 раза, все происшествия обошлись без пострадавших и разрушений.
«
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов. По хутору Марьино 7 раз стреляли из миномета. 2 артиллерийских снаряда пришлось на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников 3 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения данного режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны противника.
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2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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