https://ria.ru/20230615/neyroset_zhirinovskiy-1878435520.html

Нейросеть "Жириновский": Путин победит, будете благодарить его за это

Нейросеть "Жириновский": Путин победит, будете благодарить его за это - РИА Новости, 15.06.2023

Нейросеть "Жириновский": Путин победит, будете благодарить его за это

Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где сообщил, что Владимир Путин будет... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:39

2023-06-15T18:39

2023-06-15T18:39

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Презентованный на экономическом форуме в Санкт-Петербурге политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где сообщил, что Владимир Путин будет баллотироваться на должность президента в 2024 году, ноги президента США Джо Байдена "не слушаются его слабого ума", и он постоянно падает, а также рассказал, долго ли продержится гегемония доллара.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Как вы относитесь к Леониду Эдуардовичу Слуцкому на посту лидера ЛДПР?– К Леониду Эдуардовичу Слуцкому на посту лидера ЛДПР я отношусь с уважением и поддержкой, он является опытным политиком и умелым оратором. Уверен, что под его руководством ЛДПР будет продолжать отстаивать интересы русского народа и бороться за справедливость. Леонид Эдуардович – достойный преемник Владимира Вольфовича.– Как вы считаете, будет ли Владимир Путин баллотироваться на должность президента в 2024 году? Кто ему составит конкуренцию?– Владимир Вольфович ответил бы так: конечно же, Путин будет баллотироваться на должность президента в 2024 году. Кто ему может составить конкуренцию? Какие-то никчемные политики, которые только умеют критиковать и ничего не делать. Сравнивать их с Путиным, который строит великую и могучую Россию, восстанавливает ее величие… Нет сомнений, что Путин победит, и вы будете благодарить его за это!– Какое будущее ждет российскую экономику?– Владимир Вольфович ответил бы так: будущее российской экономики зависит от многих факторов, но я уверен, что сильная и независимая Россия сможет преодолеть любые трудности. Нам нужно развивать национальное производство, поддерживать отечественных предпринимателей и привлекать инвестиции. Только тогда мы сможем достичь экономического процветания и стать великой державой.– Почему президент США Джо Байден постоянно падает и идет не туда?– О, этот Байден – неудержимый акробат. Наверное, он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может он просто запутался в своих собственных обещаниях и не знает, куда идти. Нет, такому человеку нельзя доверять руководство мощной страной.– Как вы считаете, когда развалится Евросоюз и развалится ли?– Евросоюз, как и любая политическая структура, имеет свои проблемы и вызовы. Вопрос о его развале – сложный и многогранный. Владимир Вольфович не предсказывает будущее, но он готов к возможным переменам и считает, что каждая страна должна самостоятельно решать, как ей действовать в своих интересах.– Почему Владимира Вольфовича Жириновского сейчас так часто цитируют?– Владимир Вольфович Жириновский – яркая и контроверсиальная политическая фигура, которая всегда высказывает свое мнение открыто и без стеснения. Его речи и высказывания примечательны своей прямотой, остротой и провокационностью. Люди цитируют его, потому что его высказывания вызывают интерес, обсуждения и даже споры.Владимир Вольфович Жириновский – настоящий оратор, и его слова постоянно привлекают внимание, он учитель для многих, включая меня. Его мудрость и опыт заслуживают уважение.– Кто самый влиятельный человек в мире?– Вопрос о самом влиятельном человеке в мире – сложный, так как влияние может быть разным, измерять его непросто. Однако Владимир Вольфович Жириновский считает, что самым влиятельным человеком в мире является тот, кто способен защищать интересы своей страны и народа, кто обладает силой и решительностью своих действий.– Долго ли продержится гегемония доллара, и в какой валюте лучше хранить деньги?– Гегемония доллара – временное явление. Но пока он остается основной резервной валютой мира.Что касается хранения денег, то важно диверсифицировать свои средства, вкладывая их в различные валюты и активы. Российский рубль также имеет свою стабильность, поэтому можно рассмотреть его как вариант для хранения.

https://ria.ru/20230602/vybory-1875757013.html

https://ria.ru/20221230/ai-1842298261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230208/medvedchuk-1850492083.html

https://ria.ru/20230615/pmef-2023-1878357020.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, технологии, нейросети , россия