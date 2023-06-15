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"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков - РИА Новости, 15.06.2023
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11:11 15.06.2023 (обновлено: 12:14 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/myanma-1878259170.html
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков - РИА Новости, 15.06.2023
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков
"Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:11
2023-06-15T12:14
пмэф-2023
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
мьянма
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 мегаватта, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали АО "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике), Министерство электрификации Мьянмы и мьянманская компания Primus Advanced Technologies.Уточняется, что подписание меморандума направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарков общей мощностью 172 мегаватта в мьянманской области Магуэ, расположенной в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 мегаватт - в округе Минхла и 56 мегаватт - в округе Миндон.Еще одно соглашение было подписано между "НоваВиндом", минэлектрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya&amp;Associates. Оно направлено на организацию сотрудничества по проекту сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, мьянма, экономика
ПМЭФ-2023, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Мьянма, Экономика
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков

"Росатом" на ПМЭФ подписал с Мьянмой меморандум по подготовке к строительству ветропарков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 мегаватта, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали АО "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике), Министерство электрификации Мьянмы и мьянманская компания Primus Advanced Technologies.
Уточняется, что подписание меморандума направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарков общей мощностью 172 мегаватта в мьянманской области Магуэ, расположенной в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 мегаватт - в округе Минхла и 56 мегаватт - в округе Миндон.
Еще одно соглашение было подписано между "НоваВиндом", минэлектрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya&Associates. Оно направлено на организацию сотрудничества по проекту сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияМьянмаЭкономика
 
 
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