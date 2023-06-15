https://ria.ru/20230615/myanma-1878259170.html

"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков

"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков - РИА Новости, 15.06.2023

"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков

"Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:11

2023-06-15T11:11

2023-06-15T12:14

пмэф-2023

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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мьянма

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 мегаватта, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали АО "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике), Министерство электрификации Мьянмы и мьянманская компания Primus Advanced Technologies.Уточняется, что подписание меморандума направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарков общей мощностью 172 мегаватта в мьянманской области Магуэ, расположенной в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 мегаватт - в округе Минхла и 56 мегаватт - в округе Миндон.Еще одно соглашение было подписано между "НоваВиндом", минэлектрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya&Associates. Оно направлено на организацию сотрудничества по проекту сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, мьянма, экономика