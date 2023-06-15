https://ria.ru/20230615/myanma-1878259170.html
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков - РИА Новости, 15.06.2023
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков
"Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:11
2023-06-15T11:11
2023-06-15T12:14
пмэф-2023
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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мьянма
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 мегаватта, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписали АО "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике), Министерство электрификации Мьянмы и мьянманская компания Primus Advanced Technologies.Уточняется, что подписание меморандума направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарков общей мощностью 172 мегаватта в мьянманской области Магуэ, расположенной в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 мегаватт - в округе Минхла и 56 мегаватт - в округе Миндон.Еще одно соглашение было подписано между "НоваВиндом", минэлектрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya&Associates. Оно направлено на организацию сотрудничества по проекту сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай в Центральной Мьянме, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, мьянма, экономика
ПМЭФ-2023, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Мьянма, Экономика
"Росатом" подписал с Мьянмой меморандум по строительству ветропарков
"Росатом" на ПМЭФ подписал с Мьянмой меморандум по подготовке к строительству ветропарков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме в четверг подписал с Мьянмой меморандум о начале предпроектных работ по строительству в этой стране ветропарков общей мощностью 172 мегаватта, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали АО "НоваВинд" (дивизион "Росатома" по ветроэнергетике), Министерство электрификации Мьянмы и мьянманская компания Primus Advanced Technologies.
Уточняется, что подписание меморандума направлено на организацию сотрудничества в рамках сооружения ветропарков общей мощностью 172 мегаватта в мьянманской области Магуэ, расположенной в центральном регионе страны, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации: 116 мегаватт - в округе Минхла и 56 мегаватт - в округе Миндон.
Еще одно соглашение было подписано между "НоваВиндом", минэлектрификации Мьянмы и мьянманской компанией Zeya&Associates. Оно направлено на организацию сотрудничества по проекту сооружения ветропарка общей мощностью 200 МВт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай
в Центральной Мьянме, включая проведение ветроизмерений и подготовку проектной документации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Мьянма обдумывает присоединение к банку развития БРИКС