https://ria.ru/20230615/moskva-1878416775.html

В Москве упавшее защитное стекло чуть не задело ребенка на самокате

В Москве упавшее защитное стекло чуть не задело ребенка на самокате - РИА Новости, 15.06.2023

В Москве упавшее защитное стекло чуть не задело ребенка на самокате

Защитное стекло свалилось на тротуар с фасада дома на севере Москвы, едва не задев мальчика на самокате, рассказали РИА Новости очевидцы; видео с моментом ЧП... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:47

2023-06-15T17:47

2023-06-15T17:51

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защитное стекло свалилось на тротуар с фасада дома на севере Москвы, едва не задев мальчика на самокате, рассказали РИА Новости очевидцы; видео с моментом ЧП также есть в распоряжении агентства. Как следует из предоставленного очевидцами видео, стекло упало на тротуар, по которому ходили люди. За несколько секунд до падения по дорожке проехал мальчик на самокате, осколки, вероятно, не задели его. По словам жительницы дома 29 на Ленинградском шоссе, Карины, инцидент произошел в среду. "Это защитное стекло, которое установлено на фасаде всего нашего ЖК, есть в каждом подъезде, на каждом окне... За недолгое существование нашего ЖК уже второй или третий раз происходит такое, что оно падает и разбивается в тех местах, где активно ходят люди. Чудом от этого никто не пострадал", - сказала девушка. Она уточнила, что планирует жаловаться на управляющую компанию. Еще одна жительница дома, в котором произошло ЧП, Надежда, уточнила РИА Новости, что в здании "главенствует" управляющая компания "Высота сервис". Официальными комментариями ведомств и управляющей компании РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20230529/rebenok-1874779327.html

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москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент падения стекла на тротуар с фасада дома на севере Москвы Защитное стекло свалилось на тротуар с фасада дома на севере Москвы, едва не задев мальчика на самокате, рассказали РИА Новости очевидцы; видео с моментом ЧП также есть в распоряжении агентства. 2023-06-15T17:47 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия