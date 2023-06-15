https://ria.ru/20230615/moskva-1878416775.html
В Москве упавшее защитное стекло чуть не задело ребенка на самокате
В Москве упавшее защитное стекло чуть не задело ребенка на самокате - РИА Новости, 15.06.2023
В Москве упавшее защитное стекло чуть не задело ребенка на самокате
Защитное стекло свалилось на тротуар с фасада дома на севере Москвы, едва не задев мальчика на самокате, рассказали РИА Новости очевидцы; видео с моментом ЧП... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:47
2023-06-15T17:47
2023-06-15T17:51
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защитное стекло свалилось на тротуар с фасада дома на севере Москвы, едва не задев мальчика на самокате, рассказали РИА Новости очевидцы; видео с моментом ЧП также есть в распоряжении агентства. Как следует из предоставленного очевидцами видео, стекло упало на тротуар, по которому ходили люди. За несколько секунд до падения по дорожке проехал мальчик на самокате, осколки, вероятно, не задели его. По словам жительницы дома 29 на Ленинградском шоссе, Карины, инцидент произошел в среду. "Это защитное стекло, которое установлено на фасаде всего нашего ЖК, есть в каждом подъезде, на каждом окне... За недолгое существование нашего ЖК уже второй или третий раз происходит такое, что оно падает и разбивается в тех местах, где активно ходят люди. Чудом от этого никто не пострадал", - сказала девушка. Она уточнила, что планирует жаловаться на управляющую компанию. Еще одна жительница дома, в котором произошло ЧП, Надежда, уточнила РИА Новости, что в здании "главенствует" управляющая компания "Высота сервис". Официальными комментариями ведомств и управляющей компании РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20230529/rebenok-1874779327.html
https://ria.ru/20230605/rebenok-1876171810.html
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Момент падения стекла на тротуар с фасада дома на севере Москвы
Защитное стекло свалилось на тротуар с фасада дома на севере Москвы, едва не задев мальчика на самокате, рассказали РИА Новости очевидцы; видео с моментом ЧП также есть в распоряжении агентства.
2023-06-15T17:47
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве упавшее защитное стекло чуть не задело ребенка на самокате
На севере Москвы защитное стекло упало с фасада на тротуар, едва не задев ребенка
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защитное стекло свалилось на тротуар с фасада дома на севере Москвы, едва не задев мальчика на самокате, рассказали РИА Новости очевидцы; видео с моментом ЧП также есть в распоряжении агентства.
Как следует из предоставленного очевидцами видео, стекло упало на тротуар, по которому ходили люди. За несколько секунд до падения по дорожке проехал мальчик на самокате, осколки, вероятно, не задели его.
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По словам жительницы дома 29 на Ленинградском шоссе, Карины, инцидент произошел в среду.
"Это защитное стекло, которое установлено на фасаде всего нашего ЖК, есть в каждом подъезде, на каждом окне... За недолгое существование нашего ЖК уже второй или третий раз происходит такое, что оно падает и разбивается в тех местах, где активно ходят люди. Чудом от этого никто не пострадал", - сказала девушка.
Она уточнила, что планирует жаловаться на управляющую компанию.
Еще одна жительница дома, в котором произошло ЧП, Надежда, уточнила РИА Новости, что в здании "главенствует" управляющая компания "Высота сервис".
Официальными комментариями ведомств и управляющей компании РИА Новости не располагает.
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