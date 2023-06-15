https://ria.ru/20230615/moskva-1878389832.html

Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами

Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами - РИА Новости, 15.06.2023

Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами

Для расширения возможностей применения роботической хирургии в онкологии Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:43

2023-06-15T16:43

2023-06-15T16:43

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

онкология

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Для расширения возможностей применения роботической хирургии в онкологии Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров робот-ассистированными системами "Da Vinci", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Робот-ассистированная хирургия - это одно из самых перспективных и инновационных направлений современной медицины... В 2022 году в Москве было проведено свыше тысячи таких хирургических вмешательств, что превышает показатель предыдущего года на 14%. Чтобы повысить доступность робот-ассистированных операций при лечении онкологических заболеваний, Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров столицы робот-ассистированными системами "Da Vinci", - сказала Ракова на открытии Московского онкологического форума 2023.С их помощью хирурги могут выполнять даже самые сложные вмешательства с минимальной травматичностью.Ракова отметила, что значительнее всего преимущества робот-ассистированных систем проявляются при лечении онкоурологических заболеваний. В общей сложности в 2022 году по профилю "урология" было проведено почти 600 операций пациентам со злокачественными новообразованиями с использованием робота "Da Vinci". По сравнению с 2021 годом, доля подобных хирургических вмешательств в московских стационарах выросла на 11%.

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, москва, анастасия ракова , онкология