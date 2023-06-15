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Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами - РИА Новости, 15.06.2023
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16:43 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/moskva-1878389832.html
Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами
Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами - РИА Новости, 15.06.2023
Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами
Для расширения возможностей применения роботической хирургии в онкологии Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:43
2023-06-15T16:43
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
онкология
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Для расширения возможностей применения роботической хирургии в онкологии Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров робот-ассистированными системами "Da Vinci", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Робот-ассистированная хирургия - это одно из самых перспективных и инновационных направлений современной медицины... В 2022 году в Москве было проведено свыше тысячи таких хирургических вмешательств, что превышает показатель предыдущего года на 14%. Чтобы повысить доступность робот-ассистированных операций при лечении онкологических заболеваний, Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров столицы робот-ассистированными системами "Da Vinci", - сказала Ракова на открытии Московского онкологического форума 2023.С их помощью хирурги могут выполнять даже самые сложные вмешательства с минимальной травматичностью.Ракова отметила, что значительнее всего преимущества робот-ассистированных систем проявляются при лечении онкоурологических заболеваний. В общей сложности в 2022 году по профилю "урология" было проведено почти 600 операций пациентам со злокачественными новообразованиями с использованием робота "Da Vinci". По сравнению с 2021 годом, доля подобных хирургических вмешательств в московских стационарах выросла на 11%.
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здоровье - общество, москва, анастасия ракова , онкология
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Онкология

Ракова: все онкостационары Москвы оснастят роботами-хирургами

© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Для расширения возможностей применения роботической хирургии в онкологии Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров робот-ассистированными системами "Da Vinci", сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Робот-ассистированная хирургия - это одно из самых перспективных и инновационных направлений современной медицины... В 2022 году в Москве было проведено свыше тысячи таких хирургических вмешательств, что превышает показатель предыдущего года на 14%. Чтобы повысить доступность робот-ассистированных операций при лечении онкологических заболеваний, Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров столицы робот-ассистированными системами "Da Vinci", - сказала Ракова на открытии Московского онкологического форума 2023.
Заммэра по соцразвитию Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Онкологическая служба Москвы полностью обеспечена ресурсами, заявила Ракова
Вчера, 11:29
С их помощью хирурги могут выполнять даже самые сложные вмешательства с минимальной травматичностью.
Ракова отметила, что значительнее всего преимущества робот-ассистированных систем проявляются при лечении онкоурологических заболеваний. В общей сложности в 2022 году по профилю "урология" было проведено почти 600 операций пациентам со злокачественными новообразованиями с использованием робота "Da Vinci". По сравнению с 2021 годом, доля подобных хирургических вмешательств в московских стационарах выросла на 11%.
 
Здоровье - ОбществоМоскваАнастасия РаковаОнкология
 
 
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