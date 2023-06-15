https://ria.ru/20230615/moskva-1878226587.html

В Москве началось благоустройство улицы Коломникова

В Москве началось благоустройство улицы Коломникова - РИА Новости, 15.06.2023

В Москве началось благоустройство улицы Коломникова

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Коломникова и территории возле культурного центра "Москвич" с участком... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:22

2023-06-15T09:22

2023-06-15T09:22

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства улицы Коломникова и территории возле культурного центра "Москвич" с участком возле метро "Текстильщики" на юго-востоке столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача - сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать новые зоны для прогулок и отдыха. В ходе работ приведем к нормативной ширине полосы движения, что позволит расширить пешеходную часть и использовать освободившееся место для обустройства летних веранд", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. "В рамках проекта заменим покрытие тротуаров и дорог, сделаем авто- и велопарковки, для пассажиров общественного транспорта установим остановочные павильоны с зарядными слотами. Освещать территорию будут современные фонари и уличные торшеры, пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения. На финальном этапе проведем озеленение", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что около КЦ "Москвич" и на участке возле расположенного рядом выхода из метро "Текстильщики" появится комфортное общественное пространство. Там поставят скамейки из бетона с деревянными сиденьями и цветочные вазоны. Он добавил, что центральную лестницу, ведущую к КЦ, реконструируют, сделав ее более пологой и удобной. Для маломобильных горожан будет предусмотрен пандус.

https://ria.ru/20230613/prospekt-1877726012.html

https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876915739.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы