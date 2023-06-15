https://ria.ru/20230615/montazh-1878410931.html
Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера без страховки
Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера без страховки - РИА Новости, 15.06.2023
Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера без страховки
Государственная инспекция труда в Воронежской области займется историей с установкой кондиционера на 15-м этаже дома рабочим без использования страховки,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:32
2023-06-15T17:32
2023-06-15T17:32
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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Государственная инспекция труда в Воронежской области займется историей с установкой кондиционера на 15-м этаже дома рабочим без использования страховки, сообщил РИА Новости представитель инспекции. Видео, которое длится чуть более минуты, появилось в воронежских телеграм-каналах, вызвав большой резонанс. На нем показано, как мужчина в рабочей одежде стоит на высоте 15-го этажа на закрепленных к стене дома кронштейнах для кондиционера. Из окна квартиры он принимает от коллеги кондиционер и ставит его на кронштейны. При этом страховочного пояса у мужчины, который моментами работает двумя руками, совсем не видно. Некоторые каналы сообщали, что действие происходило в воронежском жилом массиве "Олимпийский". "Будет устанавливаться организация, где работает этот человек. В случае установления данной организации, будет проведен профилактический визит", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока инспекция выясняет обстоятельства случившегося.
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происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера без страховки
Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера на 15-м этаже без страховки
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Государственная инспекция труда в Воронежской области займется историей с установкой кондиционера на 15-м этаже дома рабочим без использования страховки, сообщил РИА Новости представитель инспекции.
Видео, которое длится чуть более минуты, появилось в воронежских телеграм-каналах, вызвав большой резонанс. На нем показано, как мужчина в рабочей одежде стоит на высоте 15-го этажа на закрепленных к стене дома кронштейнах для кондиционера. Из окна квартиры он принимает от коллеги кондиционер и ставит его на кронштейны. При этом страховочного пояса у мужчины, который моментами работает двумя руками, совсем не видно. Некоторые каналы сообщали, что действие происходило в воронежском жилом массиве "Олимпийский".
"Будет устанавливаться организация, где работает этот человек. В случае установления данной организации, будет проведен профилактический визит", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока инспекция выясняет обстоятельства случившегося.
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