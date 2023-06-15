https://ria.ru/20230615/montazh-1878410931.html

Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера без страховки

Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера без страховки - РИА Новости, 15.06.2023

Трудинспекцию в Воронеже заинтересовал монтаж кондиционера без страховки

Государственная инспекция труда в Воронежской области займется историей с установкой кондиционера на 15-м этаже дома рабочим без использования страховки,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:32

2023-06-15T17:32

2023-06-15T17:32

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Государственная инспекция труда в Воронежской области займется историей с установкой кондиционера на 15-м этаже дома рабочим без использования страховки, сообщил РИА Новости представитель инспекции. Видео, которое длится чуть более минуты, появилось в воронежских телеграм-каналах, вызвав большой резонанс. На нем показано, как мужчина в рабочей одежде стоит на высоте 15-го этажа на закрепленных к стене дома кронштейнах для кондиционера. Из окна квартиры он принимает от коллеги кондиционер и ставит его на кронштейны. При этом страховочного пояса у мужчины, который моментами работает двумя руками, совсем не видно. Некоторые каналы сообщали, что действие происходило в воронежском жилом массиве "Олимпийский". "Будет устанавливаться организация, где работает этот человек. В случае установления данной организации, будет проведен профилактический визит", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока инспекция выясняет обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html

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происшествия, воронеж, воронежская область