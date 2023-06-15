https://ria.ru/20230615/moloko-1878234024.html

ФАС проанализирует ценообразование на молочную продукцию

ФАС проанализирует ценообразование на молочную продукцию - РИА Новости, 15.06.2023

ФАС проанализирует ценообразование на молочную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным ретейлерам запросы для анализа ценообразования на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:51

2023-06-15T09:51

2023-06-15T09:51

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным ретейлерам запросы для анализа ценообразования на молочную продукцию, сообщает в Telegram-канале ведомство. "ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию. … Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации", - говорится в сообщении. Отмечается, что на основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель – переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет соответствующие меры. Помимо этого, производителям молочной продукции "направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения установленных законом о защите конкуренции запретов", включая запрет на необоснованное повышение цен. В ФАС также подчеркнули, что с марта 2023 года в службу и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. В частности, на текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским УФАС России.

https://ria.ru/20230614/deflyatsiya-1877946966.html

https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)