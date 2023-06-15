https://ria.ru/20230615/moloko-1878234024.html
ФАС проанализирует ценообразование на молочную продукцию
ФАС проанализирует ценообразование на молочную продукцию - РИА Новости, 15.06.2023
ФАС проанализирует ценообразование на молочную продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным ретейлерам запросы для анализа ценообразования на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:51
2023-06-15T09:51
2023-06-15T09:51
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным ретейлерам запросы для анализа ценообразования на молочную продукцию, сообщает в Telegram-канале ведомство. "ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию. … Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации", - говорится в сообщении. Отмечается, что на основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель – переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет соответствующие меры. Помимо этого, производителям молочной продукции "направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения установленных законом о защите конкуренции запретов", включая запрет на необоснованное повышение цен. В ФАС также подчеркнули, что с марта 2023 года в службу и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. В частности, на текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским УФАС России.
https://ria.ru/20230614/deflyatsiya-1877946966.html
https://ria.ru/20230124/moloko-1846966725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проанализирует ценообразование на молочную продукцию
ФАС направила запросы ретейлерам и производителям для анализа ценообразования на молочку
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила крупнейшим производителям молока и федеральным ретейлерам запросы для анализа ценообразования на молочную продукцию, сообщает в Telegram-канале
ведомство.
«
"ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию. … Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель – переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет соответствующие меры.
Помимо этого, производителям молочной продукции "направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита продукта, а также соблюдения установленных законом о защите конкуренции запретов", включая запрет на необоснованное повышение цен.
В ФАС также подчеркнули, что с марта 2023 года в службу и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. В частности, на текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским УФАС России.
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