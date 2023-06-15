https://ria.ru/20230615/molochnaya_produktsiya-1878404822.html
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции - РИА Новости, 15.06.2023
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции
Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:14
2023-06-15T17:14
2023-06-15T17:14
липецкая область
игорь артамонов
пмэф 2023
россия
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александр Кремнёв, сообщили в пресс-службе региона.Там отметили, что благодаря новым инвестициям производственные мощности переработки сырого молока на предприятии вырастут с 700 до одной тысячи тонн в сутки. Дополнительно будет создано почти сто рабочих мест."Компания инвестирует в модернизацию производства, создает рабочие места, расширяет сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятия. Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяет удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – прокомментировал после подписания соглашения Артамонов.Он также отметил, что "Лебедяньмолоко" - одно из старейших предприятий Липецкой области. Молочную продукцию там производят с 2001 года. По словам Артамонова, за последние 9 лет в модернизацию предприятия было инвестировано 6 миллиардов рублей. Более 75 наименований молочных товаров этой компании поступает на прилавки магазинов в городах ЦФО и за его пределами. В 2022 году общий объем переработки молока составил около 200 тысяч тонн, выручка – 9,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230615/zavod-1878383617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, пмэф 2023, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, ПМЭФ 2023, Россия
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александр Кремнёв, сообщили в пресс-службе региона.
Там отметили, что благодаря новым инвестициям производственные мощности переработки сырого молока на предприятии вырастут с 700 до одной тысячи тонн в сутки. Дополнительно будет создано почти сто рабочих мест.
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров
"Компания инвестирует в модернизацию производства, создает рабочие места, расширяет сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятия. Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяет удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – прокомментировал после подписания соглашения Артамонов
.
Он также отметил, что "Лебедяньмолоко" - одно из старейших предприятий Липецкой области. Молочную продукцию там производят с 2001 года. По словам Артамонова, за последние 9 лет в модернизацию предприятия было инвестировано 6 миллиардов рублей. Более 75 наименований молочных товаров этой компании поступает на прилавки магазинов в городах ЦФО и за его пределами. В 2022 году общий объем переработки молока составил около 200 тысяч тонн, выручка – 9,5 миллиарда рублей.