https://ria.ru/20230615/molochnaya_produktsiya-1878404822.html

Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции

Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции - РИА Новости, 15.06.2023

Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции

Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:14

2023-06-15T17:14

2023-06-15T17:14

липецкая область

игорь артамонов

пмэф 2023

россия

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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александр Кремнёв, сообщили в пресс-службе региона.Там отметили, что благодаря новым инвестициям производственные мощности переработки сырого молока на предприятии вырастут с 700 до одной тысячи тонн в сутки. Дополнительно будет создано почти сто рабочих мест."Компания инвестирует в модернизацию производства, создает рабочие места, расширяет сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятия. Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяет удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – прокомментировал после подписания соглашения Артамонов.Он также отметил, что "Лебедяньмолоко" - одно из старейших предприятий Липецкой области. Молочную продукцию там производят с 2001 года. По словам Артамонова, за последние 9 лет в модернизацию предприятия было инвестировано 6 миллиардов рублей. Более 75 наименований молочных товаров этой компании поступает на прилавки магазинов в городах ЦФО и за его пределами. В 2022 году общий объем переработки молока составил около 200 тысяч тонн, выручка – 9,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230615/zavod-1878383617.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, пмэф 2023, россия