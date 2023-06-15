Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
17:14 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/molochnaya_produktsiya-1878404822.html
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции - РИА Новости, 15.06.2023
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции
Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:14
2023-06-15T17:14
липецкая область
игорь артамонов
пмэф 2023
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622852_0:127:3098:1870_1920x0_80_0_0_4f10515d309712add55aca16880216b9.jpg
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александр Кремнёв, сообщили в пресс-службе региона.Там отметили, что благодаря новым инвестициям производственные мощности переработки сырого молока на предприятии вырастут с 700 до одной тысячи тонн в сутки. Дополнительно будет создано почти сто рабочих мест."Компания инвестирует в модернизацию производства, создает рабочие места, расширяет сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятия. Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяет удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – прокомментировал после подписания соглашения Артамонов.Он также отметил, что "Лебедяньмолоко" - одно из старейших предприятий Липецкой области. Молочную продукцию там производят с 2001 года. По словам Артамонова, за последние 9 лет в модернизацию предприятия было инвестировано 6 миллиардов рублей. Более 75 наименований молочных товаров этой компании поступает на прилавки магазинов в городах ЦФО и за его пределами. В 2022 году общий объем переработки молока составил около 200 тысяч тонн, выручка – 9,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230615/zavod-1878383617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622852_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_2b4bb433970e60844d17eec737a3f18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, пмэф 2023, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, ПМЭФ 2023, Россия

Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью 2 миллиарда рублей подписали сегодня на полях ПМЭФ-2023 в Петербурге губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель совета директоров ООО "Лебедяньмолоко" Александр Кремнёв, сообщили в пресс-службе региона.
Там отметили, что благодаря новым инвестициям производственные мощности переработки сырого молока на предприятии вырастут с 700 до одной тысячи тонн в сутки. Дополнительно будет создано почти сто рабочих мест.
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров
Вчера, 16:23
"Компания инвестирует в модернизацию производства, создает рабочие места, расширяет сотрудничество с местными хозяйствами, которые готовы обеспечить растущие потребности предприятия. Применение современных технологий делает эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяет удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – прокомментировал после подписания соглашения Артамонов.
Он также отметил, что "Лебедяньмолоко" - одно из старейших предприятий Липецкой области. Молочную продукцию там производят с 2001 года. По словам Артамонова, за последние 9 лет в модернизацию предприятия было инвестировано 6 миллиардов рублей. Более 75 наименований молочных товаров этой компании поступает на прилавки магазинов в городах ЦФО и за его пределами. В 2022 году общий объем переработки молока составил около 200 тысяч тонн, выручка – 9,5 миллиарда рублей.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПМЭФ 2023Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала