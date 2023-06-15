https://ria.ru/20230615/modernizatsiya-1878333358.html

ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры

ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры - РИА Новости, 15.06.2023

ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры

ПСБ и правительство ДНР заключили в ходе ПМЭФ-2023 соглашение о долгосрочном сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, в том числе в сфере лизингового... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:06

2023-06-15T14:06

2023-06-15T14:06

пмэф-2023

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

донецкая народная республика

денис пушилин

петр фрадков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877622874_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_9ceccc16be25b5ce5abaa9b79e710dac.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство ДНР заключили в ходе ПМЭФ-2023 соглашение о долгосрочном сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, в том числе в сфере лизингового финансирования в рамках приоритетных направлений развития экономики республики, сообщает банк.Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и врио главы ДНР Денис Пушилин.Стороны, в частности, договорились о сотрудничестве при реализации социально-значимых, промышленных, транспортных, инфраструктурных и иных проектов, направленных на развитие таких приоритетных отраслей экономики ДНР, как производство, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых. Основной акцент будет сделан на приобретении автотранспорта и специализированной техники для предприятий, зарегистрированных или работающих на территории региона.Для повышения доступности лизинговых услуг банк планирует открыть свое представительство на территории республики, где клиентам будет доступна вся продуктовая линейка ПСБ Лизинг."ПСБ как первый и единственный системно значимый кредитно-финансовый институт, работающий на территории новых регионов, особое внимание уделяет проектам, направленным на содействие развитию местной экономики и инфраструктуры. Донецкая Народная Республика обладает высоким промышленным потенциалом, а одним из наиболее актуальных аспектов его успешной реализации является техническое переоснащение предприятий региона. Широкая линейка продуктов ПСБ, индивидуальный подход и глубокая экспертиза в сфере работы с крупными предприятиями в целом и в направлении лизингового финансирования, в частности, будут содействовать решению целого спектра задач по модернизации промышленной и транспортной систем ДНР", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.Как отметил, в свою очередь, Пушилин, соглашение, предусматривающее лизинговое финансировании бизнеса, будет способствовать обновлению основных фондов и послужит повышению конкурентоспособности промышленной и сельскохозяйственной продукции региона.

https://ria.ru/20230615/infrastruktra-1878283511.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), донецкая народная республика, денис пушилин, петр фрадков, экономика