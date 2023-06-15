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ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:06 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/modernizatsiya-1878333358.html
ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры
ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры - РИА Новости, 15.06.2023
ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры
ПСБ и правительство ДНР заключили в ходе ПМЭФ-2023 соглашение о долгосрочном сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, в том числе в сфере лизингового... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:06
2023-06-15T14:06
пмэф-2023
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
донецкая народная республика
денис пушилин
петр фрадков
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство ДНР заключили в ходе ПМЭФ-2023 соглашение о долгосрочном сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, в том числе в сфере лизингового финансирования в рамках приоритетных направлений развития экономики республики, сообщает банк.Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и врио главы ДНР Денис Пушилин.Стороны, в частности, договорились о сотрудничестве при реализации социально-значимых, промышленных, транспортных, инфраструктурных и иных проектов, направленных на развитие таких приоритетных отраслей экономики ДНР, как производство, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых. Основной акцент будет сделан на приобретении автотранспорта и специализированной техники для предприятий, зарегистрированных или работающих на территории региона.Для повышения доступности лизинговых услуг банк планирует открыть свое представительство на территории республики, где клиентам будет доступна вся продуктовая линейка ПСБ Лизинг."ПСБ как первый и единственный системно значимый кредитно-финансовый институт, работающий на территории новых регионов, особое внимание уделяет проектам, направленным на содействие развитию местной экономики и инфраструктуры. Донецкая Народная Республика обладает высоким промышленным потенциалом, а одним из наиболее актуальных аспектов его успешной реализации является техническое переоснащение предприятий региона. Широкая линейка продуктов ПСБ, индивидуальный подход и глубокая экспертиза в сфере работы с крупными предприятиями в целом и в направлении лизингового финансирования, в частности, будут содействовать решению целого спектра задач по модернизации промышленной и транспортной систем ДНР", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.Как отметил, в свою очередь, Пушилин, соглашение, предусматривающее лизинговое финансировании бизнеса, будет способствовать обновлению основных фондов и послужит повышению конкурентоспособности промышленной и сельскохозяйственной продукции региона.
https://ria.ru/20230615/infrastruktra-1878283511.html
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), донецкая народная республика, денис пушилин, петр фрадков, экономика
ПМЭФ-2023, Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Петр Фрадков, Экономика

ПСБ поможет ДНР в модернизации инфраструктуры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство ДНР заключили в ходе ПМЭФ-2023 соглашение о долгосрочном сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, в том числе в сфере лизингового финансирования в рамках приоритетных направлений развития экономики республики, сообщает банк.
Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и врио главы ДНР Денис Пушилин.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
ПСБ и КРЭТ будут развивать жилищную инфраструктуру
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Стороны, в частности, договорились о сотрудничестве при реализации социально-значимых, промышленных, транспортных, инфраструктурных и иных проектов, направленных на развитие таких приоритетных отраслей экономики ДНР, как производство, строительство, транспорт, добыча полезных ископаемых. Основной акцент будет сделан на приобретении автотранспорта и специализированной техники для предприятий, зарегистрированных или работающих на территории региона.
Для повышения доступности лизинговых услуг банк планирует открыть свое представительство на территории республики, где клиентам будет доступна вся продуктовая линейка ПСБ Лизинг.
«
"ПСБ как первый и единственный системно значимый кредитно-финансовый институт, работающий на территории новых регионов, особое внимание уделяет проектам, направленным на содействие развитию местной экономики и инфраструктуры. Донецкая Народная Республика обладает высоким промышленным потенциалом, а одним из наиболее актуальных аспектов его успешной реализации является техническое переоснащение предприятий региона. Широкая линейка продуктов ПСБ, индивидуальный подход и глубокая экспертиза в сфере работы с крупными предприятиями в целом и в направлении лизингового финансирования, в частности, будут содействовать решению целого спектра задач по модернизации промышленной и транспортной систем ДНР", – приводятся в сообщении слова Фрадкова.
Как отметил, в свою очередь, Пушилин, соглашение, предусматривающее лизинговое финансировании бизнеса, будет способствовать обновлению основных фондов и послужит повышению конкурентоспособности промышленной и сельскохозяйственной продукции региона.
 
ПМЭФ-2023Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПетр ФрадковЭкономика
 
 
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