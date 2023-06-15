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Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
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06:08 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/missiya-1878207790.html
Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать суицидальной миссией, написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:08
2023-06-15T06:08
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать суицидальной миссией, написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл."Украинское контрнаступление — это настолько колоссальный провал, что они (ВСУ. — Прим.ред.) потеряли несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия", — высказался журналист.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
https://ria.ru/20230615/bezuspeshnost-1878203026.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ

Американский журналист Хинкл назвал контрнаступление ВСУ суицидальной миссией

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать суицидальной миссией, написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл.
«
"Украинское контрнаступление — это настолько колоссальный провал, что они (ВСУ. — Прим.ред.) потеряли несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия", — высказался журналист.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
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04:15
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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