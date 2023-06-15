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Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать суицидальной миссией, написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:08
2023-06-15T06:08
2023-06-15T06:08
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Безрезультатное контрнаступление Украины стоило бы назвать суицидальной миссией, написал в Twitter ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл."Украинское контрнаступление — это настолько колоссальный провал, что они (ВСУ. — Прим.ред.) потеряли несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не контрнаступление, это — самоубийственная миссия", — высказался журналист.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
https://ria.ru/20230615/bezuspeshnost-1878203026.html
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В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Американский журналист предложил новое название для контрнаступления ВСУ
Американский журналист Хинкл назвал контрнаступление ВСУ суицидальной миссией