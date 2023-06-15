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Чибис и "Полярный литий" договорились освоить Колмозерское месторождение

Чибис и "Полярный литий" договорились освоить Колмозерское месторождение - РИА Новости, 15.06.2023

Чибис и "Полярный литий" договорились освоить Колмозерское месторождение

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Полярный литий" Игорь Демидов в рамках ПМЭФ-2023 подписали соглашение по освоению... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:44

2023-06-15T20:44

2023-06-15T20:44

мурманская область

экономика

мурманская область

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

андрей чибис

норильский никель

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Полярный литий" Игорь Демидов в рамках ПМЭФ-2023 подписали соглашение по освоению Колмозерского месторождения, в недрах которого содержатся порядка 19% лития в стране и которое сыграет важную роль в обеспечении стратегически необходимыми материалами передовых предприятий РФ, включая "Росатом", сообщило министерство информационной политики региона. "В частности, планируется взаимодействие по проведению совместных рабочих встреч, тематических семинаров, круглых столов для выработки общих подходов в ходе реализации проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что особые усилия стороны направят на разработку и реализацию мероприятий для снижения ущерба окружающей среде в ходе промышленного освоения Колмозерского месторождения, а также развитие инфраструктуры территории. "На базе Колмозерского месторождения, расположенного в Мурманской области, будут созданы мощности по добыче и переработке литиевого сырья с последующим производством карбоната лития", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Месторождение - одно из крупнейших в РФ, там содержится порядка 19% всех запасов лития в стране. Как отметил Чибис, благодаря проектам по добыче лития у Ловозерского района Мурманской области появляются дополнительные точки роста. "И мы будем работать с компанией в рамках заключенного соглашения по конкретизации мероприятий, направленных на обновление социальной инфраструктуры с учетом новых возможностей", - заключил он. Демидов прокомментировал: "Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья, которое сыграет важную роль в обеспечении стратегически необходимыми материалами передовых предприятий России. В том числе продукция предназначена для проекта госкорпороации "Росатом" - гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области, запуск которой запланирован на 2025 год". Сообщается, что дополнительная геологоразведка месторождения начнется уже в ближайшие месяцы и будет реализована компетенциями компаний "Норникель Технические сервисы" и АО "РУСБУРМАШ" (геологоразведочная и буровая компания Горнорудного дивизиона "Росатома"). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/turpotok-1878336994.html

https://ria.ru/20230615/vozmozhnosti-1878300423.html

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экономика, мурманская область, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей чибис, норильский никель