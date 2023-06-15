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МЧС эвакуировало более 7,5 тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС

МЧС эвакуировало более 7,5 тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 15.06.2023

МЧС эвакуировало более 7,5 тысяч человек после ЧП на Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС РФ эвакуировали более 7,5 тысяч человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:20

2023-06-15T06:20

2023-06-15T06:20

россия

херсонская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

разрушение каховской гэс

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали более 7,5 тысяч человек в Херсонской области после украинской диверсии на Каховской ГЭС, сообщили в ведомстве. "Из пострадавших районов эвакуировано более 7500 (7525) человек, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. Спасено 2244 человека. В 20 пунктах временного размещения размещены 1 764 человека, в том числе 461 ребенок", - говорится в сообщении. Уточняется, что задействованы свыше тысячи спасателей и 253 единицы техники. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс, происшествия