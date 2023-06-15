https://ria.ru/20230615/malayziya-1878419589.html

Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт

Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2023

Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт

Малайзия могла бы перейти на торговлю в местных валютах с РФ и поддерживает российские инициативы по отказу от доллара, заявил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:54

2023-06-15T17:54

2023-06-15T17:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Малайзия могла бы перейти на торговлю в местных валютах с РФ и поддерживает российские инициативы по отказу от доллара, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 Бенедикт Виирасена, научный директор малазийского аналитического центра Bait Al Amanah. "Я думаю, что у нас есть потенциал для перехода на торговлю в наших местных валютах. В этом случае для нас было бы лучшим сразу торговать в рублях и ринггитах, не используя никакую третью валюту. Это было бы самым эффективным способом", - рассказал эксперт. Виирасена добавил, что у Малайзии "уже есть долгая история развития финансовых инструментов", и страна "готова поддержать российскую инициативу дедолларизации". Малайзии также "было бы интересно присоединиться с инициативе Банка развития БРИКС по созданию новой валюты". По словам главы аналитического центра, 85 стран мира уже "отказываются от доллара как от международной валюты". "Сейчас все говорят о дедолларизации. Честно говоря, тот факт, что нам приходится подстраиваться под финансовые перепады в США, выматывает нас. Ведь мы не виноваты в том, что США постоянно и агрессивно навлекают на себя эти перепады, а из-за них все валюты по всему миру теряют в цене", - пояснил собеседник агентства. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230519/sabu-1872934690.html

https://ria.ru/20230615/natsvayuty-1878392225.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, малайзия, россия, сша, брикс