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Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:54 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/malayziya-1878419589.html
Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт
Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2023
Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт
Малайзия могла бы перейти на торговлю в местных валютах с РФ и поддерживает российские инициативы по отказу от доллара, заявил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:54
2023-06-15T17:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Малайзия могла бы перейти на торговлю в местных валютах с РФ и поддерживает российские инициативы по отказу от доллара, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 Бенедикт Виирасена, научный директор малазийского аналитического центра Bait Al Amanah. "Я думаю, что у нас есть потенциал для перехода на торговлю в наших местных валютах. В этом случае для нас было бы лучшим сразу торговать в рублях и ринггитах, не используя никакую третью валюту. Это было бы самым эффективным способом", - рассказал эксперт. Виирасена добавил, что у Малайзии "уже есть долгая история развития финансовых инструментов", и страна "готова поддержать российскую инициативу дедолларизации". Малайзии также "было бы интересно присоединиться с инициативе Банка развития БРИКС по созданию новой валюты". По словам главы аналитического центра, 85 стран мира уже "отказываются от доллара как от международной валюты". "Сейчас все говорят о дедолларизации. Честно говоря, тот факт, что нам приходится подстраиваться под финансовые перепады в США, выматывает нас. Ведь мы не виноваты в том, что США постоянно и агрессивно навлекают на себя эти перепады, а из-за них все валюты по всему миру теряют в цене", - пояснил собеседник агентства. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230519/sabu-1872934690.html
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экономика, малайзия, россия, сша, брикс
ПМЭФ-2023, Экономика, Малайзия, Россия, США, БРИКС
Малайзия может отказаться от доллара в торговле с Россией, заявил эксперт

Малазийский эксперт заявил, что страна могла бы торговать с Россией в нацвалютах

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкМечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае
Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Малайзия могла бы перейти на торговлю в местных валютах с РФ и поддерживает российские инициативы по отказу от доллара, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 Бенедикт Виирасена, научный директор малазийского аналитического центра Bait Al Amanah.
"Я думаю, что у нас есть потенциал для перехода на торговлю в наших местных валютах. В этом случае для нас было бы лучшим сразу торговать в рублях и ринггитах, не используя никакую третью валюту. Это было бы самым эффективным способом", - рассказал эксперт.
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Виирасена добавил, что у Малайзии "уже есть долгая история развития финансовых инструментов", и страна "готова поддержать российскую инициативу дедолларизации". Малайзии также "было бы интересно присоединиться с инициативе Банка развития БРИКС по созданию новой валюты".
По словам главы аналитического центра, 85 стран мира уже "отказываются от доллара как от международной валюты".
"Сейчас все говорят о дедолларизации. Честно говоря, тот факт, что нам приходится подстраиваться под финансовые перепады в США, выматывает нас. Ведь мы не виноваты в том, что США постоянно и агрессивно навлекают на себя эти перепады, а из-за них все валюты по всему миру теряют в цене", - пояснил собеседник агентства.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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