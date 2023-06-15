https://ria.ru/20230615/magistratura-1878275800.html

Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков

Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков - РИА Новости, 15.06.2023

Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков

Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:43

2023-06-15T11:43

2023-06-15T17:00

пмэф-2023

россия

валерий фальков

образование - общество

навигатор абитуриента

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков."В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал Фальков на Петербургском международном экономическом форуме.Министр отметил, что в магистратуру поступали не за знаниями, а за дипломом.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, валерий фальков, образование - общество, навигатор абитуриента