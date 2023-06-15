https://ria.ru/20230615/magistratura-1878275800.html
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков - РИА Новости, 15.06.2023
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков
Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:43
2023-06-15T11:43
2023-06-15T17:00
пмэф-2023
россия
валерий фальков
образование - общество
навигатор абитуриента
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков."В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал Фальков на Петербургском международном экономическом форуме.Министр отметил, что в магистратуру поступали не за знаниями, а за дипломом.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230519/magistratura-1872873176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фальков, образование - общество, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2023, Россия, Валерий Фальков, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков
Министр Фальков призвал провести серьезные преобразования в сфере магистратуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал Фальков на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр отметил, что в магистратуру поступали не за знаниями, а за дипломом.
Ранее президент России Владимир Путин
подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ
, МПГУ
и МИСИС
.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Минобрнауки будет отбирать вузы, которые смогут обучать в магистратуре