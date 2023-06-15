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Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков - РИА Новости, 15.06.2023
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11:43 15.06.2023 (обновлено: 17:00 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/magistratura-1878275800.html
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков - РИА Новости, 15.06.2023
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков
Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:43
2023-06-15T17:00
пмэф-2023
россия
валерий фальков
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков."В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал Фальков на Петербургском международном экономическом форуме.Министр отметил, что в магистратуру поступали не за знаниями, а за дипломом.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, валерий фальков, образование - общество, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2023, Россия, Валерий Фальков, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Магистратура в России не выполняет своего предназначения, заявил Фальков

Министр Фальков призвал провести серьезные преобразования в сфере магистратуры

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"В целом, к сожалению, магистратуру открыли много где, она предназначение должным образом не выполняет, и надо провести серьезные преобразования, в том числе надо, конечно, повысить качество существенно магистратуры", - сказал Фальков на Петербургском международном экономическом форуме.
Министр отметил, что в магистратуру поступали не за знаниями, а за дипломом.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Вход в здание министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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ПМЭФ-2023РоссияВалерий ФальковОбразование - ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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