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Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2023
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14:54 15.06.2023 (обновлено: 15:01 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/maduro-1878351281.html
Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД
Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2023
Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД
Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ согласовываются, конкретных дат пока нет, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ директор латиноамериканского... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:54
2023-06-15T15:01
пмэф-2023
в мире
россия
венесуэла
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
николас мадуро
александр щетинин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ согласовываются, конкретных дат пока нет, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе передал ему приглашение посетить Россию от президента Владимира Путина."Сроки его будут согласованы. Президент Мадуро всегда желанный гость у нас. Мы работаем по широкой повестке дня двусторонних отношений. Когда соответствующая подготовка будет завершена, безусловно, мы согласуем конкретные даты, которые отвечали бы рабочим графикам президентов", - сказала Щетинин.По его словам, Москва поддерживает с Каракасом интенсивный диалог.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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в мире, россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николас мадуро, александр щетинин, сергей лавров, каракас
ПМЭФ-2023, В мире, Россия, Венесуэла, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Николас Мадуро, Александр Щетинин, Сергей Лавров, Каракас
Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД

В МИД заявили, что сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, конкретных дат пока нет

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ согласовываются, конкретных дат пока нет, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе передал ему приглашение посетить Россию от президента Владимира Путина.
"Сроки его будут согласованы. Президент Мадуро всегда желанный гость у нас. Мы работаем по широкой повестке дня двусторонних отношений. Когда соответствующая подготовка будет завершена, безусловно, мы согласуем конкретные даты, которые отвечали бы рабочим графикам президентов", - сказала Щетинин.
По его словам, Москва поддерживает с Каракасом интенсивный диалог.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023В миреРоссияВенесуэлаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николас МадуроАлександр ЩетининСергей ЛавровКаракас
 
 
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