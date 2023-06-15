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Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД

Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2023

Сроки визита Мадуро в Россию согласовываются, заявили в МИД

Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ согласовываются, конкретных дат пока нет, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ директор латиноамериканского... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:54

2023-06-15T14:54

2023-06-15T15:01

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ согласовываются, конкретных дат пока нет, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 апреля на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе передал ему приглашение посетить Россию от президента Владимира Путина."Сроки его будут согласованы. Президент Мадуро всегда желанный гость у нас. Мы работаем по широкой повестке дня двусторонних отношений. Когда соответствующая подготовка будет завершена, безусловно, мы согласуем конкретные даты, которые отвечали бы рабочим графикам президентов", - сказала Щетинин.По его словам, Москва поддерживает с Каракасом интенсивный диалог.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венесуэла, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), николас мадуро, александр щетинин, сергей лавров, каракас