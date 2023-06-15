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Китайский автопром стремится к локализации производства в России - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:07 15.06.2023 (обновлено: 07:04 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/lokalizatsiya-1878207919.html
Китайский автопром стремится к локализации производства в России
Китайский автопром стремится к локализации производства в России - РИА Новости, 15.06.2023
Китайский автопром стремится к локализации производства в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китайские автомобильные компании стремятся к локализации производства в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:07
2023-06-15T07:04
пмэф-2023
экономика
технологии
россия
китай
тула
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китайские автомобильные компании стремятся к локализации производства в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос", - сказал он. Он отметил, что более 10 китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок. "Некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее", - отметил Чжоу Лицюнь. "Начиная с прошлого года в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России. Как известно, Haval несколько лет назад наладил серийное производство в Туле, и эта продукция пользуется в России высоким спросом", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, технологии, россия, китай, тула
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Россия, Китай, Тула
Китайский автопром стремится к локализации производства в России

Союз китайских предпринимателей: автопром КНР движется к локализации производства в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе контроля качества внешней сборки автомобилей
Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе контроля качества внешней сборки автомобилей - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники завода Haval в Тульской области работают в цехе контроля качества внешней сборки автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китайские автомобильные компании стремятся к локализации производства в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
«
"Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос", - сказал он.
Он отметил, что более 10 китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок. "Некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее", - отметил Чжоу Лицюнь.
"Начиная с прошлого года в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России. Как известно, Haval несколько лет назад наладил серийное производство в Туле, и эта продукция пользуется в России высоким спросом", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииРоссияКитайТула
 
 
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