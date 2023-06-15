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Китайский автопром стремится к локализации производства в России

Китайский автопром стремится к локализации производства в России - РИА Новости, 15.06.2023

Китайский автопром стремится к локализации производства в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китайские автомобильные компании стремятся к локализации производства в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:07

2023-06-15T06:07

2023-06-15T07:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Китайские автомобильные компании стремятся к локализации производства в РФ, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. "Китайская сторона рассчитывает на успех такого сотрудничества. Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос", - сказал он. Он отметил, что более 10 китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок. "Некоторые компании ведут переговоры о сотрудничестве с российскими партнерами о сборке и организации серийного производства, постепенной локализации. Такова тенденция на будущее", - отметил Чжоу Лицюнь. "Начиная с прошлого года в России быстро растет спрос на китайские автомобили и строительную технику. Их доля на рынке выросла с 5% до более 30%. Производители этой автомобильной и строительной техники заинтересованы в локализации производства в России. Как известно, Haval несколько лет назад наладил серийное производство в Туле, и эта продукция пользуется в России высоким спросом", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, технологии, россия, китай, тула