https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html

Архангельская область подписала соглашение с фондом "Круг добра"

Архангельская область подписала соглашение с фондом "Круг добра" - РИА Новости, 15.06.2023

Архангельская область подписала соглашение с фондом "Круг добра"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель правления Фонда "Круг добра" Александр Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:42

2023-06-15T13:42

2023-06-15T13:42

архангельская область

здоровье - общество

архангельская область

александр ткаченко (протоиерей)

александр цыбульский

фонд "круг добра"

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и председатель правления Фонда "Круг добра" Александр Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на дальнейшее обеспечение медицинской помощью, лекарственными препаратами и средствами реабилитации детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. Как отметили в пресс-службе, фонд "Круг добра" уже третий год помогает детям с тяжелыми и редкими заболеваниями по всей России, в том числе и тем из них, кто живет в Архангельской области. За это время 46 детей из Архангельской области стали подопечными фонда. На сегодняшний день около 40 из них своевременно получили лекарственные препараты и медицинские изделия на общую сумму более 770 миллионов рублей. В ближайшее время ожидается поставка дорогостоящих лекарств для остальных детей, в их числе и маленьких пациентов с диагнозом "гепатит С", которым необходимо дорогостоящее лечение. По итогам подписания соглашения Цыбульский отметил, что в лице Фонда "Круг добра" у десятков детей и их родителей появилась надежда на спасение. "Только вдумайтесь, уже 779 млн рублей мы благодаря решению президента о создании фонда дополнительно аккумулировали именно на детей с редкими, орфанными заболеваниями, сегодня есть возможность предоставить им самые современные препараты", - сказал Цыбульский. По его словам, еще три года назад дети с такими тяжелыми заболеваниями оставались без необходимого дорогостоящего лечения, потому что просто не хватало возможностей закупать такие препараты. Сегодня взаимодействие с фондом выстроено, министерство здравоохранения региона имеет одобрение практически всех заявок. Что касается подписанного соглашения, то, как отметил глава региона, сегодня есть понимание, что важно не только лечить детей, но и заниматься вопросами лечебной реабилитации. "Мы намерены в пилотном режиме отработать вопрос дальнейшей реабилитации детей, получивших основное лечение. Требуется еще достаточно долгий период, чтобы они уже перешли, что называется, к полноценной здоровой жизни. И вот здесь мы постараемся эту работу наладить, – подчеркнул губернатор. Глава региона вместе с тем выразил уверенность в том, что подписанный документ позволит усовершенствовать механизм взаимодействия, ускорит доставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, а также сделает помощь детям еще более адресной и эффективной. По словам председателя правления фонда "Круг добра" Александра Ткаченко, с каждым регионом фонд выстраивает свою модель взаимодействия – с четом того, что каждая территория имеет свои особенности, связанные с наличием кадрового состава, доступностью медицинской помощи. "Фонд ставит своей целью оказание помощи субъектам в создании реабилитационного пространства в домах семей, где проживают дети с серьезными заболеваниями. Для этого мы будем проводить подготовку специалистов по реабилитации, они в свою очередь будут делать назначения и мониторировать, как родители эти назначения выполняют", - отметил глава фонда, добавив, что в ближайшее время фонд планирует поставлять в регионы оборудование, которое позволит улучшить качество жизни и самочувствие детей.

https://ria.ru/20230614/lekarstva-1878035560.html

https://ria.ru/20230601/lekarstva-1875573315.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, архангельская область, александр ткаченко (протоиерей), александр цыбульский, фонд "круг добра"