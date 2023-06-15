https://ria.ru/20230615/kurs-1878382159.html

Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей

Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей - РИА Новости, 15.06.2023

Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,38 копейки, до 83,9611 рубля, курс юаня - на 2,7 копейки, до 11,7356 рубля,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:15

2023-06-15T16:15

2023-06-15T16:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,38 копейки, до 83,9611 рубля, курс юаня - на 2,7 копейки, до 11,7356 рубля, евро - на 10,03 копейки, до 90,9665 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа