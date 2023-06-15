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Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей - РИА Новости, 15.06.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:15 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kurs-1878382159.html
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей - РИА Новости, 15.06.2023
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,38 копейки, до 83,9611 рубля, курс юаня - на 2,7 копейки, до 11,7356 рубля,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:15
2023-06-15T16:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,38 копейки, до 83,9611 рубля, курс юаня - на 2,7 копейки, до 11,7356 рубля, евро - на 10,03 копейки, до 90,9665 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на пятницу опустился ниже 84 рублей

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 83,96 рубля

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 36,38 копейки, до 83,9611 рубля, курс юаня - на 2,7 копейки, до 11,7356 рубля, евро - на 10,03 копейки, до 90,9665 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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