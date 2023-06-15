https://ria.ru/20230615/kuba-1878357468.html

Куба должна быть для России не только партнером по бизнесу, заявил Титов

Куба должна быть для России не только партнером по бизнесу, заявил Титов - РИА Новости, 15.06.2023

Куба должна быть для России не только партнером по бизнесу, заявил Титов

Куба должна стать для российского бизнеса не только партнером, но и хабом для выхода на другие привлекательные рынки стран Латинской Америки, заявил РИА Новости РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:02

2023-06-15T15:02

2023-06-15T15:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Куба должна стать для российского бизнеса не только партнером, но и хабом для выхода на другие привлекательные рынки стран Латинской Америки, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель Делового совета Россия-Куба Борис Титов. "Сегодня российские предприниматели активизируют отношения с Кубой, давним другом нашей страны. Несмотря на то, что после 90-х годов Москва забыла о Гаване, зла кубинцы на нас не держат. Совместных областей деятельности между двумя странами сейчас более чем достаточно. Это и сельское хозяйство, и строительство, и легкая промышленность, например", - сказал он в кулуарах ПМЭФ. При этом, по его словам, Кубу надо рассматривать не только, как партнера, но и как "хаб для выхода российского бизнеса на другие привлекательные рынки Латинской Америки". Логистические возможности для этого, заметил Титов, есть. В частности, в этой связи он назвал современный порт Мариэль, расположенный близ Гаваны. Этот порт, уверен Титов, российскому бизнесу необходимо осваивать, как можно быстрее. "Таким образом мы сможем напрямую вести свои торговые дела с Кубой, связав с Мариэлем порты России. Ведь сейчас мы доставляем свою продукцию на остров через Стамбул и Китай", - подчеркнул Титов. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kuba-1878084296.html

https://ria.ru/20230614/kuba-1878068161.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, латинская америка, борис титов, экономика