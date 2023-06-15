https://ria.ru/20230615/kreditnyy_reyting-1878465311.html

АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный

АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный - РИА Новости, 15.06.2023

АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный

Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО "ЭКСАР" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:20

2023-06-15T20:20

2023-06-15T20:20

российский экспортный центр (рэц)

россия

акра

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО "ЭКСАР" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает Российский экспортный центр."Данный рейтинг соответствует рейтингу финансовых обязательств правительства Российской Федерации и свидетельствует о наивысшем уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости", - говорится в сообщении.Кредитный рейтинг был присвоен АО "ЭКСАР" впервые.

https://ria.ru/20230615/rets-1878464592.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, акра