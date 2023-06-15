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АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный - РИА Новости, 15.06.2023
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20:20 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kreditnyy_reyting-1878465311.html
АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный
АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный - РИА Новости, 15.06.2023
АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный
Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО "ЭКСАР" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:20
2023-06-15T20:20
российский экспортный центр (рэц)
россия
акра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО "ЭКСАР" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает Российский экспортный центр."Данный рейтинг соответствует рейтингу финансовых обязательств правительства Российской Федерации и свидетельствует о наивысшем уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости", - говорится в сообщении.Кредитный рейтинг был присвоен АО "ЭКСАР" впервые.
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российский экспортный центр (рэц), россия, акра
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, АКРА

АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО "ЭКСАР" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает Российский экспортный центр.
"Данный рейтинг соответствует рейтингу финансовых обязательств правительства Российской Федерации и свидетельствует о наивысшем уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости", - говорится в сообщении.
Cтарший вице-президент, АО Российский экспортный центр Никита Гусаков
Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ
Вчера, 20:17
Кредитный рейтинг был присвоен АО "ЭКСАР" впервые.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияАКРА
 
 
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