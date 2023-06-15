https://ria.ru/20230615/kreditnyy_reyting-1878465311.html
АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный
АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный - РИА Новости, 15.06.2023
АКРА присвоило АО "ЭКСАР" кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный
Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО "ЭКСАР" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:20
2023-06-15T20:20
2023-06-15T20:20
российский экспортный центр (рэц)
россия
акра
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО "ЭКСАР" (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) кредитный рейтинг "ААА(RU)", прогноз стабильный, сообщает Российский экспортный центр."Данный рейтинг соответствует рейтингу финансовых обязательств правительства Российской Федерации и свидетельствует о наивысшем уровне кредитоспособности и финансовой устойчивости", - говорится в сообщении.Кредитный рейтинг был присвоен АО "ЭКСАР" впервые.
https://ria.ru/20230615/rets-1878464592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, акра
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, АКРА