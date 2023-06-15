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Вучич: задержанные в Сербии косовские полицейские заявили, что заблудились - РИА Новости, 15.06.2023
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14:44 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kosovo-1878346269.html
Вучич: задержанные в Сербии косовские полицейские заявили, что заблудились
Вучич: задержанные в Сербии косовские полицейские заявили, что заблудились - РИА Новости, 15.06.2023
Вучич: задержанные в Сербии косовские полицейские заявили, что заблудились
Задержанные в среду в центральной Сербии полицейские самопровозглашенной республики Косово твердят, что собирали грибы и заблудились, заявил президент Сербии... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:44
2023-06-15T14:44
в мире
сербия
косово
сша
альбин курти
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нато
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БЕЛГРАД, 15 июн - РИА Новости. Задержанные в среду в центральной Сербии полицейские самопровозглашенной республики Косово твердят, что собирали грибы и заблудились, заявил президент Сербии Александр Вучич. В Косово и Метохии происходит новый виток напряженности. На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое сотрудников полиции самопровозглашенной республики Косово. "Знаете, что нам говорят задержанные? Могут потом говорить что хотят. Говорят: "У меня не работает GPS, я искал грибы". Где искал грибы? Они задержаны не в 10 метрах от нашей территории, где их кто-то ждал в засаде, но намного глубже. А что там делают с длинноствольным автоматическим оружием?" - задал Вучич журналистам на брифинге риторические вопросы. Сербский президент также предположил, что ЕС и США смогут "вразумить тех, кто не поступает рационально", признав, что это его "единственная надежда". В четверг прошла очередная встреча президента Сербии с послами Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии. Вучич призвал послов Запада и ЕС, чтобы ты остановили косовоалбанские власти в Приштине и "не допустили новой войны на Балканах", о чем заявил в соцсетях. Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и потребовал освобождения полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит". Во вторник бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил в соцсетях, что задержанный полицией самопровозглашенного Косово в северной части Косовска-Митровицы Милун Миленкович является лидером преступной группы "Гражданская оборона", который устраивал насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR.
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в мире, сербия, косово, сша, альбин курти, александр вучич, нато, евросоюз, гражданская оборона
В мире, Сербия, Косово, США, Альбин Курти, Александр Вучич, НАТО, Евросоюз, Гражданская оборона
Вучич: задержанные в Сербии косовские полицейские заявили, что заблудились

Вучич: задержанные косовские полицейские заявили, что собирали грибы и заблудились

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово
Сотрудник полиции Косово - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 июн - РИА Новости. Задержанные в среду в центральной Сербии полицейские самопровозглашенной республики Косово твердят, что собирали грибы и заблудились, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Косово и Метохии происходит новый виток напряженности. На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое сотрудников полиции самопровозглашенной республики Косово.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
«
"Знаете, что нам говорят задержанные? Могут потом говорить что хотят. Говорят: "У меня не работает GPS, я искал грибы". Где искал грибы? Они задержаны не в 10 метрах от нашей территории, где их кто-то ждал в засаде, но намного глубже. А что там делают с длинноствольным автоматическим оружием?" - задал Вучич журналистам на брифинге риторические вопросы.
Сербский президент также предположил, что ЕС и США смогут "вразумить тех, кто не поступает рационально", признав, что это его "единственная надежда".
В четверг прошла очередная встреча президента Сербии с послами Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии. Вучич призвал послов Запада и ЕС, чтобы ты остановили косовоалбанские власти в Приштине и "не допустили новой войны на Балканах", о чем заявил в соцсетях.
Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и потребовал освобождения полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".
Во вторник бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил в соцсетях, что задержанный полицией самопровозглашенного Косово в северной части Косовска-Митровицы Милун Миленкович является лидером преступной группы "Гражданская оборона", который устраивал насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR.
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В миреСербияКосовоСШААльбин КуртиАлександр ВучичНАТОЕвросоюзГражданская оборона
 
 
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