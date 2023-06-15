https://ria.ru/20230615/kosovo-1878287611.html

Вучич призвал послов Запада остановить Приштину и не допустить войны

Вучич призвал послов Запада остановить Приштину и не допустить войны - РИА Новости, 15.06.2023

Вучич призвал послов Запада остановить Приштину и не допустить войны

Президент Сербии Александр Вучич призвал послов Запада и ЕС, чтобы они остановили косовоалбанские власти в Приштине и не допустили новой войны на Балканах. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:15

2023-06-15T12:15

2023-06-15T12:15

в мире

косово

приштина

сербия

александр вучич

нато

евросоюз

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БЕЛГРАД, 15 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал послов Запада и ЕС, чтобы они остановили косовоалбанские власти в Приштине и не допустили новой войны на Балканах. В Косово и Метохии происходит новый виток напряжённости. На территории центральной Сербии в среду были задержаны трое бойцов спецназа МВД самопровозглашенной республики Косово. В четверг, как и в среду утром прошла встреча президента Сербии с послами Квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) и главой постоянной делегации ЕС в Сербии. В Белград в среду для встречи с Вучичем приезжал командующий контингента НАТО в Косово и Метохии (КиМ) KFOR генерал Микеле Ристучча, разговор с которым сербский лидер назвал в соцсетях "корректным". "Разговаривал с представителями Квинты и ЕС. Попросил их сделать все что в их силах и не дать (косовскому премьеру Альбину) Курти вызвать новую войну на Балканах", - написал Вучич в соцсетях, приложив фото со встречи. Косовский премьер после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград для освобождения полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит". Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Вучич заявлял перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. СМИ сообщают о первых грузовиках, которые были развернуты на въезде в самопровозглашенную республику. Во вторник бойцы спецподразделения косовской полиции задержали на севере края серба, после чего зазвучали сирены воздушной тревоги в северной части Косовска-Митровицы. Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Косово Джеляль Свечля заявил в соцсетях, что задержанный полицией самопровозглашенной республики Косово в северной части Косовска-Митровицы Милун Миленкович является лидером преступной группы "Гражданская оборона", которая устраивала насилие на протестах в конце мая и нападения на полицейских и контингент НАТО KFOR. Премьер самопровозглашенной республики Косово Курти на встрече с послами Квинты во вторник озвучил пять условий, выполнение которых, по его мнению, необходимо для деэскалации на севере Косово и Метохии. Наряду с проведением муниципальных выборов на севере Косово и установлением верховенства закона другими пунктами является "отзыв преступных групп и прекращение криминальной деятельности" в населенных сербами районах края, оценка полицией и миссией EULEX ситуации каждые 15 дней, немедленное начало переговоров Белграда и Приштины, "на уровне лидеров на этой неделе в Брюсселе". Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово и Метохии и требуют освободить двух задержанных сербов Радоша Петровича и Душана Обреновича. Военнослужащие контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR убрали заграждения из колючей проволоки в поселке Лепосавич и городе Звечан, где 29 мая произошли столкновения, в результате которых пострадали 52 серба и не менее 30 военных НАТО. Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

https://ria.ru/20230604/kosovo-1876020571.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875393352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, нато, евросоюз